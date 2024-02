Megdöbbentő adat: hatalmasat zuhant az ukrán férfiak várható élettartama

az országot elhagyó lakosság jelentős része a legproduktívabb réteg, tehát a lakosság reprodukálása szempontjából legfontosabb korosztály fog hiányozni Ukrajnában, még akkor is, ha egy részük a háború lezárása után haza is költözik. Félő, hogy a születések száma továbbra is csökkenni fog Ukrajnában, és emellé társul majd az is, hogy a háború miatt elvándorolt ukrán állampolgárok nagy része nem tervez visszatérni.