Az ukránok erre költik az európai és az amerikai adófizetők pénzét

Az Interfax-Ukraina jelentése szerint a 2021–2022-es évekre vonatkozó elektronikus bevallásokat a kormány minden tagja 2024. január 31-ig nyújtja be. A nyilatkozatok elemzéséből kiderül, hogy a kormányfők szokásos hivatalos évi jövedelme „szerény” egy-két millió hrivnya, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Jelenleg egy ukrán hrivnya kilenc forint.

Három olyan kormányképviselőre derült fény, akik hivatalosan is jelentős vagyont vallottak be.

A miniszterek és miniszterelnök-helyettesek között az agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter, Mykola Solskij vezet. Kétéves jövedelme 51,8 millió hrivnya. A miniszter 2021-re 36,6 millió hrivnya, 2022-re pedig 15,2 millió hrivnya jövedelmet vallott be. Ez átszámítva 2021-ben körülbelül 27 milliós, míg a háború első évében 11,5 milliós havi fizetés jelentett. Abban az országban, amely folyamatosan a Nyugatot pumpolja, és ahol a minimálbér ez év január 1-jétől 7100 hrivnya, azaz 63 900 forint.

Olekszandr Kubrakov Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettese, a közösségfejlesztésért, területekért és infrastruktúráért felelős miniszter sem volt szemérmes. A bevétele 23,6 millió ukrán hrivnya két év alatt. Kurbakov 2021-re 12,1 millió, 2022-re pedig 11,5 millió hrivnya bevételt jelentett.

A leggazdagabb ukrán politikusok között van még Olekszandr Kamiscsin, a stratégiai iparágakért felelős miniszter. Ő később kezdett el dolgozni, mint a miniszteri kabinet többi vezetője, ezért csak 2022-re nyújtott be nyilatkozatot, de a háború első évében is így is 19,3 millió hrivnya, azaz mintegy 174 millió forintos jövedelmet húzott az államtól, miközben a fronton ukrán és kárpátaljai magyar fiatal férfiak ezrei estek el!

Szegény gazdagok

A legszegényebbek az Oktatási, a Gazdasági, valamint az Egészségügyi Minisztérium vezetői. Ők „mindössze” évi kb. egymillió hrivnyás, azaz kilencmillió forintos fizetést vallottak be.

Oksen Lesovoj oktatási és tudományos miniszter 2021-re 856 ezer hrivnya, 2022-re pedig 853 ezer hrivnya jövedelmet vallott be. Az ukrán Egészségügyi Minisztérium vezetője, Viktor Ljasko 1,7 millió hrivnyát két évre: 764 ezer hrivnya 2021-re és 983 ezer hrivnya 2022-re.

Denisz Smihal miniszterelnök bevallásában 2021-re 697,8 ezer hrivnyás jövedelmet, 2022-re vonatkozó nyilatkozatában pedig már 901 ezer hrivnyát tüntetett fel.

2021-től egy év alatt a kétszeresére nőtt a jövedelme Ruszlan Sztrelet környezetvédelmi és természeti erőforrások miniszternek is. Ő a háború előtti évben 675 ezer hrivnyás, 2022-ben pedig már 1,1 millió hrivnyás jövedelmet jelentett. De igaz ez a vagyongyarapodás Denis Maljuska igazságügyi miniszterre, valamint Szerhij Marcsenko pénzügyminiszterre is.

Korrupció mindenhol

Ismert: a Guardian brit lap a Pandora Papers offshore-botrányban kiszivárgó adatok alapján már 2021-ben felfedte a szavakban korrupció és oligarchaellenes ukrán elnök furcsa üzleteit. Kampányában az ukrán elnök még arra tett ígéretet, hogy megtisztítja Ukrajna oligarchák uralta gazdasági-társadalmi rendszerét és az off-shore vagyonok felfedését is megígérte.

Ezzel szemben azóta is folyamatosak a korrupciós botrányok Ukrajnában. A védelmi minisztérium a háború kezdete óta nyakig benne van a leggyanúsabb ügyekben, az Ukrajnának küldött nyugati fegyverek pedig sokszor a közel-keleti feketepiacokon bukkannak fel.

Közben pedig a Zelenszkij család úszik a pénzben.

2022-ben orosz oligarcháknak adta bérbe 15 szobás úszómedencés toscanai villáját, anyósának pedig egy 4,8 millió dolláros luxusvillája van Egyiptomban. Felesége pedig az ukrán emberek sanyarú mindennapjaival szemben a nyugati milliárdosok életét éli, és drága luxusüzletekben költi a könnyen jött vagyont.

Tavaly ősszel egy ukrán közvélemény-kutatás megállapította, hogy az ukrán lakosság 78 százaléka Volodimir Zelenszkij elnököt hibáztatja az országban elharapódzó korrupció miatt, sokak szerint az általánossá vált állami korrupció jobban hátráltatja az ország gazdasági fejlődését, mint az Oroszországgal folytatott háború. A balliberális sajtó hiába próbálja az ukrán elnök nyilvánosságra került ügyeit mentegetni, az ukránok elsöprő többsége szerint Zelenszkij és rendszere velejéig korrupt, amit most már egyre többen látnak Európában is.

Borítókép: Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)