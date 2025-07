Bakondi György: Az EU nem találta meg a megoldást a migrációs kihívásra

A miniszterelnök is úgy fogalmazott, hogy ezek az intézkedések sok tekintetben egyes országokban már visszafordíthatatlanok, ezért nekünk mindent meg kell tennünk, hogy ne nyissuk meg a határt az illegális migránsok előtt, a magyar lakosság érdekeinek az újraérvényesítése ugyanis szinte visszafordíthatatlan lenne. A belbiztonsági főtanácsadó arról is beszélt, hogy Magyarország nemcsak a saját határait védi, már hosszú évek óta rendőri erőket küld a szerb határ őrizetére, most pedig az osztrák rendőri erőkkel közösen Bulgáriába is, a schengeni csatlakozás utáni külső határőrizet megerősítésére.

Megint nemcsak a sajátunkat, hanem az unió, a régió közösségének a biztonságát is szolgáljuk

– jegyezte meg Bakondi György.

Borítókép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI)