Menczer Tamás abszurd vádakról beszélt Kárpátalja kapcsán

Kárpátaljai ügyek és a kitiltott ukrán kém

Menczer felidézte, hogy az ügyben szereplő Rácz András „úgynevezett szakértő”, aki a magyar kormányt vádolja. A felvételen látható, amint Rácz egy kijevi sétán teljes természetességgel jelenik meg Tseber Rolandon, a Magyarországról kitiltott ukrán kémen kívül. Rácz így nyilatkozott: „Teljesen véletlenül.” Tseber pedig hozzátette:

Kivel találkoztam egyébként Kijev központjában, és látom valamilyen Rácz nevű úriember.

A politikus ironikusan feltette a kérdést:

Gyakran szoktál Kijevben Magyarországról kitiltott ukrán kémekkel kedélyesen sétálni, vagy ha netán nem, akkor ez csak Rácz Andrásra jellemző?

Menczer hozzátette, hogy Tseber Roland később „Tisza-szigetet alapít, és a kör bezárult”.