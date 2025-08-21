KárpátaljaMenczer TamásRácz András

Menczer Tamás abszurd vádakról beszélt Kárpátalja kapcsán

Egy friss videóban Menczer Tamás arról beszélt, hogy újabb alaptalan vádakkal támadják a magyar kormányt. A politikus szerint a kárpátaljai templom felgyújtásával kapcsolatos állítás már önmagában képtelen, de az abszurditást tovább fokozza, hogy mindezt olyan személyek terjesztik, akik egy kitiltott ukrán kémmel mutatkoznak együtt.

Wiedermann Béla
2025. 08. 21. 15:07
Menczer Tamás Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy Facebookra feltöltött videóban Menczer Tamás hangsúlyozta: a kormányt ért támadások egyre inkább az „abszurd abszurdját” jelentik. Mint mondta: „Amikor az abszurd abszurdjával találkozol, hogy mi gyújtottuk fel a kárpátaljai templomot. Természetesen nem az ukránok, arra már nehéz is mit mondani, de amikor az abszurd abszurdját még tudja fokozni, hogy egyszer csak felraknak egy videót a Magyarországról kitiltott ukrán kémmel, Tseber Roland Ivanoviccsal, hogy, hogy nem, itt sétálunk egy szép esti órán Kijevben, mondja Tseber Roland Ivanovics, itt sétálok, itt van velem Rácz András.”

A kárpátaljai templom felgyújtásáról szóló vádakat Menczer Tamás abszurdnak nevezte. A történetben Rácz András és Tseber Roland is szerepet kapott.
A kárpátaljai templom felgyújtásáról szóló vádakat Menczer Tamás abszurdnak nevezte. A történetben Rácz András és Tseber Roland is szerepet kapott

Kárpátaljai ügyek és a kitiltott ukrán kém

Menczer felidézte, hogy az ügyben szereplő Rácz András „úgynevezett szakértő”, aki a magyar kormányt vádolja. A felvételen látható, amint Rácz egy kijevi sétán teljes természetességgel jelenik meg Tseber Rolandon, a Magyarországról kitiltott ukrán kémen kívül. Rácz így nyilatkozott: „Teljesen véletlenül.” Tseber pedig hozzátette: 

Kivel találkoztam egyébként Kijev központjában, és látom valamilyen Rácz nevű úriember.

A politikus ironikusan feltette a kérdést:

Gyakran szoktál Kijevben Magyarországról kitiltott ukrán kémekkel kedélyesen sétálni, vagy ha netán nem, akkor ez csak Rácz Andrásra jellemző?

Menczer hozzátette, hogy Tseber Roland később „Tisza-szigetet alapít, és a kör bezárult”.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Vajda János)

