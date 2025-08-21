Szijjártó Péter bírálta a vámmegállapodást

Szijjártó Péter bírálta Brüsszel döntéseit

A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélte, az Európai Bizottság vezetői ismételten bebizonyították, hogy nem tudják megfelelően képviselni az európai érdekeket.

Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt

– fogalmazott. A megállapodás következtében az európai termékek vámja az eddigi 2-3 százalékról 15 százalékra emelkedik, míg az amerikai export esetében a vámteher a korábbi 10 százalékról nullára csökken.

Ez remek üzlet az amerikaiaknak és egy nagyon rossz Európának

– hangsúlyozta Szijjártó Péter. A miniszter hozzátette: Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság ezzel a döntéssel a sokadik mélyütést vitte be az európai gazdaságnak.