Szijjártó Péter bírálta a vámmegállapodást

Az Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött vámmegállapodás részletei nyilvánosságra kerültek, amelyek nagy felháborodást váltottak ki. Szijjártó Péter szerint az egyezség az amerikai gazdaság számára kedvező, míg az európai gazdaságnak rendkívül hátrányos. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország célja a hazai gazdaság védelme az Európai Bizottság hibás döntéseinek következményeitől.

2025. 08. 21. 18:28
Ursula von der Leyen és Donald Trump
Ursula von der Leyen és Donald Trump
„Az Egyesült Államoknak jó, viszont Európának rossz a felek között létrejött vámmegállapodás” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szerint a magyar kormány feladata, hogy megóvja a hazai gazdaságot az Európai Bizottság alkalmatlanságának következményeitől.

Fotó: AFP

Szijjártó Péter bírálta Brüsszel döntéseit

A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélte, az Európai Bizottság vezetői ismételten bebizonyították, hogy nem tudják megfelelően képviselni az európai érdekeket. 

Donald Trump és az amerikai kormány nagyot nyert, gyakorlatilag megették reggelire a brüsszeli tárgyalódelegációt

– fogalmazott. A megállapodás következtében az európai termékek vámja az eddigi 2-3 százalékról 15 százalékra emelkedik, míg az amerikai export esetében a vámteher a korábbi 10 százalékról nullára csökken. 

Ez remek üzlet az amerikaiaknak és egy nagyon rossz Európának

– hangsúlyozta Szijjártó Péter. A miniszter hozzátette: Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság ezzel a döntéssel a sokadik mélyütést vitte be az európai gazdaságnak.

Szijjártó Péter a magyar gazdaság védelméről beszélt

A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a kormány a magyar vállalatok és munkavállalók védelmére készül.

Arra törekszünk, hogy a lehető leginkább megkíméljük a magyar gazdaságot az Európai Bizottság alkalmatlanságának hatásaitól, ezért folytatjuk a konzultációt a stratégiai partnervállalatokkal az ipar- és munkahelyvédelmi lépésekről

– írta.

Ursula von der Leyen és Donald Trump (Fotó: AFP)

