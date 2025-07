Újabb levitézlett balos „sztár” bukkant fel Magyar Péter körül

Felnőttfilmes színésznő, csalódott szoprán operaénekes, rabosított szervező, luxusimádó, állami pénzen zsírleszívást végeztető tábornok, családellenes genderaktivista után most a sztárok egykori ügyvédje, Ruttner György állt be a Tisza Párt mögé. A sorozatosan botrányokba keveredő Ruttner nemrég ugyanis egy közös eseményt szervezett a ceglédi Tisza-szigettel, amelyen többek között Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi bukott miniszterelnök-jelöltje is részt vett. Emlékezetes, Márki-Zay Péter teljes erőbedobással támogatja a Tisza Pártot, annak ellenére, hogy Magyar Péter személy szerint eddig igyekezett levegőnek nézni a bukott politikust. Most Márki-Zay árulta el azt is, hogy Ruttner György is a Tisza Párt egyik helyi arca Cegléden.

A Kossuth-erkély – Tisza-sziget egyébként nemrég egy posztjában alapító tagként utalt Ruttnerre.

Ruttner György jogász, a Kossuth-erkély – Tisza-sziget alapító tagja személyesen jelen volt az átadásnál, segített az adományok lepakolásában és közben egy érdekes gondolatot osztott meg a jelenlévőkkel.

– írta hivatalos közösségi média oldalán a Tisza-sziget.

Később aztán egy helyi lapban megjelentettek arról egy cikket, hogy Ruttner valójában nem is tiszás, azonban látható, hogy az elhatárolódás csak a látszat volt, most újra együtt szerveztek beszélgetést a hírhedt ügyvéddel a helyi tiszások.

Hivatásától eltiltották, bérlőit is átverte Ruttner György

Ruttner Györggyel kapcsolatban utoljára 2022-ben számoltak be az országos lapok, akkor az egykori ügyvéd egy kilencgyermekes családot vert át, majd akart utcára tenni. Az exjogász lerobbant házát másfél millió forintért adta ki egy családnak, persze az ingatlan valódi állapotát eltitkolva.

Ruttner György tiszás kitűzőben feszít, beszélgetőpartnere Márki-Zay Péter. Fotó: Youtube

Az egykori sztárügyvéd jogászi pályafutása 2017-ben ért véget, amikor egy 2003-as eset miatt kizárták a kamarából. A kizárás apropója az volt, hogy Ruttner egy idős ügyfele megbízásából külföldi örökséget hajtott be. Az örökség első részletét el is juttatta a jogosulthoz,

a második részlet viszont már az ügyvédnél maradt.

A jogász azt állítja, azért nem fizette ki az érintettnek a jussát, mert a kanadai pénzintézettől érkező banki csekk címzettje az irodája volt, és semmi nem utalt arra, hogy az összeget az ügyfelének küldték. Elmondása szerint azt gondolta, a pénz munkadíj gyanánt érkezett.

Akkor azt írtuk, később az ügyfél lánya jött rá, hogy hol van az örökség hiányzó része, megkereste Ruttnert, illetve panaszt tett a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (BÜK), amely meg is indította a fegyelmi eljárást. Az ismert jogász ekkor kifizette a szóban forgó összeget a jogosultnak, azonban hivatásától végleg eltiltották.

Alakul a Magyar Péter-féle csapat

Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének közvetlen környezetében egyre szélsőségesebb figurák bukkannak fel. A pártelnök ráadásul azzal is támadási felületet nyit, hogy nem hajlandó elárulni, kiket indít a 106 egyéni választókerületben, illetve, hogy mit gondol egyes fontos kérdésekről (például: migráció, gender, adózás).

Így a közvélemény kénytelen találgatni, és nem nehéz zűrös alakokat találni Magyar Péterék pártjában. Ennek legutóbbi példája Róka Réka, a párt Fejér vármegyei vezetője, akiről kiderült, hogy pornószínésznő is. A pártelnök üdvöskéje azonban csak másodikként érkezett ebből az iparágból a Tisza berkeibe, ugyanis korábban Staller Ilona, közismertebb nevén Cicciolina, korábbi baloldali olasz parlamenti képviselő is Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogató kampányba kezdett, amelyhez az Instagramot találta a legmegfelelőbb platformnak.

Magyar Péter keblére ölelte a pornószínésznőt (Fotó: Ripost)

A szexmunkásokon kívül a szoprán hangfekvésű opera-énekesnő, Rost Andrea is Magyar Péter mellé állt, de csak azután, hogy nem őt választották az Operaház főigazgatójává.

Az énekesnő és a Tisza vezére többek között énekeltek már együtt egy színpadon, mégpedig azon a debreceni kampányeseményen, amelyen Magyar Péter bírálta a Kossuth-díjas opera-énekesnőt, hogy nem megfelelően énekel. Az Operaház vezetésére sikertelenül pályázó énekesnő a Hősök terén tartott tavalyi Tisza-megmozdulás után nem volt hajlandó elmondani a véleményét arról, hogy Magyar Péter a saját híveit pocskondiázta, büdösnek, büdös szájúnak nevezte őket, és a nyugdíjasokat is gúnyolta, amikor kijelentette: akiknek esetleg külföldön van a családjuk, vegyenek maguknak új gyereket, unokát.

A színész, aki kevesellte a titkos hangfelvételeket

A Tisza Párt elnökének ismertebb támogatói közé tartozik Nagy Ervin színész, aki a szülővárosában, Dunaújvárosban adott egy interjút, és amiatt sajnálkozott, hogy Magyar Péter kevés hangfelvételt készített titokban a saját feleségéről, hiszen ő maga legalább 18-at készített volna a helyében. Ráadásul Nagy Ervin ugyanebben a beszélgetésben „elvtársaknak” nevezte a Tisza Párt híveit.

Időközben változás állhatott be Nagy Ervin és Magyar Péter kapcsolatában, ugyanis a színész nem látszódott a múlt heti nagykanizsai Tisza-kongresszusról készült felvételeken, és hetek óta nem látható tőle politikai aktivitás.

Csipke Józsika megalkotója migránsokat akar és ellenzi a családi adókedvezményt

Bódis Krisztina, a Van Helyed Alapítvány vezetője a Tisza Párt első kongresszusán mondott beszédet. A Soros György által támogatott Autonómia Alapítvány Tolerancia-díjával kitüntetett író korábban egy hosszas írásban fejtette ki, hogy pártolja az illegális migrációt, emellett pedig álvalóságnak nevezte, hogy a bevándorlók terroristák lennének. Szerinte a migráció nem válság, hanem esélyt ad arra, hogy tegyük, ami alapkötelességünk: meg kell osztani embertestvéreddel, amid van vagy amire szüksége van.

Bódis Kriszta és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Bódis neve az LMBTQ-megmozdulás, a Budapest Pride fesztivállal kapcsolatban is visszatérően, régóta feltűnik. A 2006-os pride-fesztiválon a vezetése mellett rendezték meg az Irodalmi Centrifuga homoszexuális tematikus estjét. A 2013-as pride-on pedig Bódis a mozgalmat támogató költők, írók egyik hazai képviselőjeként olvasott fel saját verseiből az LMBTQ-megmozdulás során, és az ő tollából származik a Csipke Józsika című LMBTQ-mese is.

A családi adókedvezmény ellen felszólaló tiszás egy gyermekvédelmi konferencián elmondta: a családi adókedvezmények rendszere esélyegyenlőtlenségeket teremt a jómódúak támogatásával a szegényekkel szemben.

Fedélzeten a közpénzből luxizó tokatábornok

A Magyar Péter körül felbukkant bosszúszomjas figurák sorát gyarapítja Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség egykori parancsnoka, aki ellen nyomozás indult a korábbi ügyei miatt. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda – a július 8-án tett feljelentése alapján – Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök luxusvilla-botránya kapcsán hivatali visszaélés bűncselekménye miatt rendelt el nyomozást. Az ügyben korábban Tényi István is tett feljelentést, méghozzá hűtlen kezelés miatt az ügyészségnél.

Budai Gyula azt követően fordult a hatósághoz, hogy nyilvánosságra került a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi villabotrányáról.

A Kehi egymilliárd forintot meghaladó költséget, luxusberuházásokat és kirívóan pazarló beszerzéseket tárt fel a volt vezérkari főnöknek kialakított dunakeszi szolgálati ingatlan ügyében.

A jelentés szerint Ruszin-Szendi prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is többmilliós tételek.

Ruszin-Szendi Romulusz a főnökét nézi (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Az ingatlan fejlesztésével a teljes bekerülési költsége 896,9 millió forint lett, amelyhez még bruttó 132,2 millió forint értékű ingóságok beszerzése társult – olvasható a Kehi jelentésében. Azt is megállapították, hogy a beszerzések jelentős része nem a szolgálati lakás alapvető funkcióját szolgálta, hanem Ruszin-Szendi és felesége személyes kényelmét, egyedi igényeit elégítette ki. Budai szerint

megállapítható, hogy Magyar Péter honvédelmi tanácsadója hivatali helyzetével visszaélve olyan vásárlásokra adott utasítást, amelyek indokolatlanok és pazarlók voltak.

Nem ez az egyetlen botrány, amiért Ruszin-Szendi a hatóságok látókörébe került, hiszen szintén nyomozást rendeltek el szolgálati visszaélés gyanújával a volt vezérkari főnök zsírleszívásának ügyében. Ezt szerdán jelentette be a közösségi oldalán Budai Gyula. A kormánypárti politikus akkor és most is figyelmeztette Magyar Pétert, hogy indul az út a börtönbe program, utalva ezzel a Tisza Párt elnökének sokat hangoztatott fenyegetőzésére a kormánypártokkal szemben.

A TikTok-doki, akiben a Tisza-hívek is csalódtak

Óriási csalódás övezte ellenzéki körökben Kulja András szereplését az ATV-n megrendezett, egészségügyről szóló vitában. A tiszás EP-képviselő több fajsúlyos balliberális megmondóember szerint is egyértelműen veszített Takács Péter egészségügyi államtitkárral szemben. Ezt a véleményt képviseli mások mellett Csintalan Sándor, Kökény Mihály, Dull Szabolcs, Somogyi Zoltán, Ceglédi Zoltán és Hont András. Több DK-s politikus is hasonló álláspontra helyezkedett, ráadásul a tiszás aktivisták is nemtetszésüket fejezték ki Kulja teljesítményével kapcsolatban.

Takács Péter és Kulja András vitája (Forrás: ATV)

Egy aktivista úgy fogalmazott: csak azért volt jobb a fideszes, mert Kulja Andrást nem készítették fel eléggé. Erre jobban oda kellene figyelni. Egy másik, a Visszhang nevezetű tiszás akcióban részt vevő aktivista szerint ha a Tisza nem szedi össze magát, el fogják veszteni a választást. Szánalmasnak nevezte a vitát. A hölgy kijelentette, hogy most és ezek után is elkötelezetten támogatja Magyar Pétert, ugyanakkor egyre inkább azt érzi, hogy rajta kívül nincs még egy jó politikus a pártban.

Először a fővárosi frakcióban bíztam, az nem sült el jól, aztán Kulja is szimpatikus volt, de most eléggé nagyot bukott

– tette hozzá.

Akinek meglepetés volt, hogy szabadon távozhatott a rendőrségről

A nemrég rabosított Zelcsényi Miklós készítette elő Magyar Péterék nagykanizsai kongresszusát, amiről saját maga közölt egy fotót. A NAV június elején gyanúsítottként hallgatta ki a Tisza Párt programkoordinátorát, aki ellen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoznak. Zelcsényi utoljára június 12-én került be az országos hírekbe, méghozzá elég negatív kontextusban. A 444 írta meg először, hogy

gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította is a múlt héten a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Zelcsényi Miklóst, a Tisza Párt programkoordinátorát. Zelcsényit költségvetési csalással gyanúsítják, ezen belül is jelentős vagyoni hátrányt okozó csalással. Ha bűnösnek találják, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják.

Zelcsényi Miklós maga sem érti, hogy lehet szabadlábon (Forrás: Facebook)

Az ügyben már 2019-ben feljelentés született, és a hatóságok azóta vizsgálják az esetet. Zelcsényi Miklós korábban sportrendezvények, köztük az Ultrabalaton futóverseny szervezésével foglalkozott, a Tisza Párt környezetében tavaly jelent meg. Sajtóinformációk szerint a 2017-es Budapestman triatlon országos bajnokság szervezése miatt kell elszámolnia.

Zelcsényi Miklós kitart az ártatlansága mellett, de arról beszélt egy interjúban, hogy vitt magával tisztasági csomagot a rendőrségre. Azt is hozzátette: