Csúnyán elszólta magát Magyar Péter embere + videó

Nagy Ervin, a Tisza Párt politikusa szülővárosában, Dunaújvárosban adott egy interjút, és amiatt sajnálkozott, hogy Magyar Péter kevés hangfelvételt készített titokban a saját feleségéről, hiszen ő maga legalább 18-at készített volna a helyében.

Ráadásul Nagy Ervin ugyanebben a beszélgetésben „elvtársaknak” nevezte a Tisza Párt híveit – számolt be a Hír TV.

Nagy Ervin a szülővárosában, Dunaújvárosban adott egy interjút (Forrás: YouTube)

– Most van a pillanat, ha én nem tolom meg az ismertségemmel, nem teszek társadalmilag egy civil pecsétet rá, hogy na erre gondoltunk, elvtársaim... Mindenki, aki csalódott ebben vagy abban az oldalban, és szeretne egy normális országban élni, ami Európa felé tart, kövessen, én egyszer, ha kell, hajlandó vagyok all in-t nyomni. Ez a pillanat az én életemben most jött el, és ha értelmiségiként tovább hátrálunk és óvatoskodunk eltartott kisujjal...

Hogyan vette fel a feleségét? Hát hogyhogy hogy? Én 18 felvételt csináltam volna még

– jelentette ki Magyar Péter bizalmi embere.