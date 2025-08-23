Scarlett Johansson és Kristen Stewart egymással szkanderezik Miskolcon

Nyilván egyszerre áldás és átok, ha valakinek rögtön az első rendezését 67 nemzetközi díjjal tüntetik ki, köztük Oscarral, Golden Globe-bal, Cannes-ban pedig a zsűri nagydíjával. Nemes Jeles László bemutatkozása a Saul fiával pontosan így alakult, és bár a Chat GPT információi nem mindig megbízhatóak, állítása szerint ilyenre még nem volt példa a filmtörténelemben. Hasonló szürreális siker után lehetetlen megfelelni a várakozásoknak, és a második munkája sokakban keserű szájízt is keltett: nem lett rossz a Napszállta, viszont az a vizuális elbeszélésmód, ami a holokausztdrámájában végtelenül frissnek hatott, másodszorra már repetitívnek érződött, az andalító tempó és a terjedelmes játékidő sem könnyítette meg a befogadó dolgát. Arra azonban, hogy a harmadik műve miként sikerült, rendkívül kíváncsiak vagyunk, és arra is, változtat-e a formajegyein, és ugyan nem túl jó előjel, hogy – ellentétben az előző két munkájával – az Árvát nem válogatták be a cannes-i versenyprogramra, de ez nem jelenti azt, hogy az ’56 után játszódó története ne lenne izgalmas. Ugyanakkor érdekes vetélytársa akadt az idei Cinefest kínálatában.

A Cinefest programjában látható először Magyarországon az Árva. Forrás: Cinefest

A fesztivál történetében még sosem fordult elő, hogy két Oscar-díjas magyar versenyzett volna – mondjuk ez nem meglepő, ritkán is esik meg, hogy időben ilyen közel tüntet ki két hazánkfiákat az akadémia –, most azonban Nemes Jeles Deák Kristóffal mérheti össze az erejét. Utóbbi a Mindenki című rövidfilmért nyerte el az aranyszobrot, azóta készített egy nem túl izmos (Foglyok) és egy kiváló (Az unoka) egész estés alkotást, két thriller után pedig egy kamaradrámával tér vissza, legalábbis a szinopszis egy helyszínen játszódó cselekményre enged következtetni. Az Egykutyában a Döbrösi Laura által játszott lány nyolc év után elhívja az egyetemi évfolyamtársait látszólag csak egy kötetlen csevegésre, de aztán kiderül, nyomós okból szervezte a dzsemborit.

És a hazai kompániához csatlakozik Fliegauf Bence is a Jimmy Jaguar című drámájával. Hogy melyik magyar rendező veheti át a Pressburger- és a Zukor-díjakat, azt nem tudni, de könnyen lehet, egy külföldi vetélytársuk nevető harmadikként, ugyanis a versenyszekcióban számos kiváló nemzetközi alkotó is ringbe száll. A legizgalmasabb közöttük talán a görög Jórgosz Lánthimosz: napjaink egyik legérdekesebb direktora sorra készíti a szürreális drámáit, és annak ellenére, hogy a nem épp nagyközönséget megszólító stílusával a kasszáknál nyilván nem hozza zavarba a Marvelt, mégis sztárok tucatjai keresik vele a közös munkát. A négy Oscar-díjas Szegény párák és A kegyelem fajtái után zsinórban harmadik alkalommal láthatja elsőként hazánkban a miskolci közönség az aktuális filmjét, az ugyancsak Emma Stone főszereplésével készült Bugonia pedig vadnak ígérkezik. A sztoriban két összeesküvés-elméletekben hívő fiatal elrabolja egy multi vezérigazgatóját, mert meggyőződésük, hogy egy földönkívüli és el akarja pusztítani a bolygónkat.