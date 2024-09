A Szerethetőt szerették a legjobban az idei CineFesten

az idei év kapcsolódó programjai között a török és a kínai filmművészet legfrissebb alkotásaiból is önálló válogatásokat mutattunk be. Az idei nézőszámok rekordot döntöttek, mivel a fesztivál eseményein – a versenyfilmek vetítésein, a kapcsolódó vetítéseken és szakmai programokon – közel 16 000 látogató vett részt. A ma befejeződő fesztiválon 26 országból érkezett filmet mutattunk be, összesen 124 előadáson.