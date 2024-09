Miskolc mozitermeiben találkozik a szerfüggő Demi Moore és a Dallasból ismert Patric Duffy, a megnyitón Káel Csaba a mozi erejéről beszélt

Miskolcon pénteken vette kezdetét a 20. CineFest, ami olyan fesztiválszenzációkkal várja a nézőket, mint a Cannes-ban a legjobb forgatókönyv díjával jutalmazott, Demi Moore önironikus alakítását is felvonultató A szer, vagy Sean Baker Cannes-ban Arany Pálmával jutalmazott filmje, az Anora, ami egy szexmunkás Hamupipőketörténetéből kerekít érdekes hangvételű vígjátékot. Érkezik a tavaly Oscar-díjat nyert Yorgos Lanthimos legújabb filmje, a Kegyelem fajtái, a Karlovy Varyban öt díjjal is jutalmazott, a társadalom pszichés diszfunkcióiról egy válás krónikáján keresztül mesélő norvég Szerethető, és a tavaly Velencében öt díjat elnyert japán film, A gonosz nemlétezik is. A Berlinale több versenyfilmje is szerepel Miskolcon, köztük a kínai-dán Egy család rövid története, a német Haldoklás, de komédia, a mexikói A konyha, és az olasz-svájci Gloria! is, de érkezik a Sundance nyertes A lányok, lányok lesznek és a Dídi is. A legnagyobb szenzációt azonban minden bizonnyal a Patrick Duffy látogatása fogja jelenti, aki a Lepattanó című magyar filmben szerepel.

A Megnyitón Káel Csaba kijelentette, a Cinefestnek nagy szerepe van abban, hogy az új filmek minél szélesebb körben eljussanak az emberekhez, és a , a fesztiválsikere jól jelzi, hogy hatalmas az igény a közös mozizásra és a közösségi filmélményekre. A kormánybiztos kiemelte, a Cinefest változatos filmkínálatot mutat be a világ minden tájáról, a rendezvényt hiánypótló alkotások és neves zsűritagok jellemzik. A

A kormánybiztos közölte, a bemutatott filmek is arról tanúskodnak, hogy a mozgókép az a művészeti ág, amely képes minden más művészeti ágat megjeleníteni, történetekkel átélhetővé tenni.

Bíró Tibor fesztiváligazgató arról beszélt, idén is a világ filmtermésének legjavát mutatják be Miskolcon négy teremben. Ezen felül pedig számos kapcsolódó programmal is készültek, a vetítéseken túl szakmai programokat és workshopokat szerveztek, a Csengey-kertben pedig ingyenes koncerteket és filmbemutatókat tartanak.

A szeptember 16-áig tartó eseményen több mint ötven filmet mutatnak be különböző kategóriákban. Idén a fesztivál kiemelten foglalkozik a török és kínai alkotásokkal a két országgal való diplomáciai kapcsolatok felvételének századik, illetve hetvenötödik évfordulója kapcsán.

A fesztivál nyitófilmjeként a norvég Sarkvidéki konvoj című alkotást mutatták be. A vetítés előtt a film rendezője, Henrik Martin Dahlsbakken azt mondta, megtiszteltetés számára, hogy filmjével nyitja meg a neves fesztivált.