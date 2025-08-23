Magyar Nemzeti Galériatermészetvédelemipari forradalomkiállítás

Már csak pár napja van, hogy megnézze a Nemzeti Galéria különleges kiállítását

Hogyan változott meg az ember és a természet kapcsolata az elmúlt kétszáz évben, és milyen viszonyt ápolunk ma a környezetünkkel? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Magyar Nemzeti Galéria Élőhely. Természet- és tájkonstrukciók című időszaki kiállítása, amely már csak pár napig, 2025. augusztus 31-ig látogatható.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23. 14:19
Koronczi Endre alkotása Fotó: Koronczi Endre
A Magyar Nemzeti Galéria Élőhely. Természet- és tájkonstrukciók című időszaki kiállításának különlegessége, hogy a természethez fűződő viszony sokféleségét villantja fel hatvan műtárgy bemutatásával, a fenséges élővilág romantikus csodálatától az ipar által kisajátított és elcsúfított környezet kritikájáig. A labirintusszerű installációban bolyongva a látogató átgondolhatja, ő maga milyen kapcsolatban áll a természettel.

Nemzeti Galéria
Rózsa Luca Sára alkotása. Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

A tárlat hat, egymásba fonódó szekción keresztül vázolja fel az emberiség és a művészet természethez való viszonyát. A kiállítás a XIX. század közepét jelöli meg kezdőpontjaként. Ekkorra az első ipari forradalom következményei, mint például a nagy léptékű urbanizáció, az új társadalmi osztályok kialakulása, illetve az ipari központok környezetében a táj átalakulása szemmel láthatóvá váltak, így a művészetben is megjelent a problémakör.

A Nemzeti Galéria kiállítása olyan témákat vizsgál, mint a természetes élet és a húsmentesség kérdése, az emberi és az állati lét közös eredője, az ipari forradalom utáni tömegtermelés és a nagyvárosiasodás kihívásai, miközben a nézőt arra invitálja, hogy ezeket a kérdéseket a saját perspektíváján keresztül is értelmezze.

A tárlat gondolatmenetébe a kortárs alkotók személyes reflexiói is bekapcsolódnak:  Rózsa Luca Sára és Süveges Rita képzőművészek rövid videókban mesélnek arról, mi inspirálta őket az alkotásaikban, így a látogatók a műveken túl a művészek gondolataival is megismerkedhetnek.

A kiállításon szerzett élményeikből kiindulva a fiatalok is könnyebben gondolkodhatnak a környezetükkel fenntartott viszonyukról. Éppen ezért a 26 éven aluli látogatók kedvezményes, 1300 forintos belépőjegyet válthatnak az időszaki tárlatra. A kedvezményes jeggyel a múzeum állandó kiállításait is megtekinthetik, és részt vehetnek az Élőhely-kiállításhoz kapcsolódó, előre meghirdetett tárlatvezetéseken is augusztus  26-án és 28-án.

A kortárs magyar művészek mellett a kiállítás bemutatja Mednyánszky László, Gustave Courbet, a már az 1970-es években az ökológiai művészet egyik úttörőjének számító Alan Sonfist, valamint a Pécsi Műhely alkotásait is. Ezekkel a történeti példákkal párbeszédbe lépnek további kortárs alkotók művei, mint például Dezső Tamás, Gosztola Kitti, Hatházi László András, Horváth Gideon, Kaszás Tamás, Tranker Kata és Trapp Dominika.

A kiállításon szereplő művészek: 

Attalai Gábor, Bajkó Anikó, Baranyai Levente, Joseph Beuys, Böröcz András, Bukta Imre, Gustave Courbet, Cséfalvay András, Dezső Tamás, Ólafur Elíasson, Ember Sári, Ex-Artists’ Collective (Kaszás Tamás Tibor, Loránt Anikó Erzsébet), Ferenczy Noémi, Fuzzy Earth (Gedeon Tekla, Sebastian Gschanes), Gecser Lujza, Gosztola Kitti, Gyenis Tibor, Haris László, Hatházi László András, Horváth Gideon, iski Kocsis Tibor, Járitz Józsa, Kaszás Tamás Tibor, Kismányoki Károly, Koronczi Endre, Ladik Katalin, Barbara Leisgen, Michael Leisgen, Lovas Ilona, Mednyánszky László, Mokry Mészáros Dezső, Adelsteen Normann, Nyári Lóránt, Rózsa Luca Sára, Sebastião Salgado, Alan Sonfist, Süveges Rita, Szabó Ádám, Szíjártó Kálmán, Szőnyi István, Tranker Kata, Trapp Dominika, Ulbert Ádám.

 

 

