CineFest-életműdíjat kap Rófusz Ferenc

Társrendezőként és tervezőként például részt vett a legendás Gusztáv-sorozat megalkotásában. Az 1982-es Holtpont és az 1983-as Gravitáció számos díjat nyert Oberhausentől Hirosimáig, Torontótól az akkori magyar rövidfilm-fesztiválig: Miskolcig. Több mint hatvan reklámfilmet és számos sorozatot készített ebben az időszakban – hagyományos és digitális technikával egyaránt.

Az utolsó vacsora című filmjével 2018-ban, negyvenévnyi várakozás után készült el: 1978-ban politikai okok miatt nem engedélyezték a megvalósítását. A film Leonardo visszafordíthatatlanul málló freskójának apropóján a mai Európáról is beszél.

Miskolccal is van története, hiszen az 1981-es Miskolci Filmfesztiválon ő döntött A légy visszavonásáról, hogy kollégáinak ne egy Oscar-díjas filmmel kelljen megmérkőzniük. A fesztiváltól akkor rendhagyó fair play díjat kapott – most pedig Rofusz Ferenc a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíjának kitüntetettje. A fesztivál részletes programfüzete az interneten is elérhető.

