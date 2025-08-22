Rendkívüli

Ukrán beismerés: a Barátság vezeték elleni támadásokkal zsarolják Magyarországot

Visszanyal a fagyi, így veszítette el energiabiztonságát Németország

Mután lekapcsolta erőműveit és mindinkább az úgynevezett megújuló energiára kezdett támaszkodni, a német energiatermelés nem tud lépést tartani az igényekkel. Főként azért nem, mert nincs ami kiegyenlítené a termelési és fogyasztási ingadozásokat, így veszélybe került az energiabiztonság. Magyarul nem akkor fogyasztják a legtobbet a németek amikor éppen nagyon fúj a szél vagy süt a nap, amikor pedig szélcsend van és felhős idő nincs ami kiváltaná a hiányzó megújulót. Muszáj ismét a gázerőművek felé fordulni, de honnan lesz gáz?

Németország kénytelen volt kimondani: új gázerőművek fognak épülni, mivel veszélybe került energiabiztonsága. A nagy német energiaátalakulás eddigi kedvezőtlen tapasztalatai alapján, ugyanis kénytelenek visszatérni a fosszilis, sőt a logika alapján a nukleáris energia termeléséhez is. Egy biztost, az energiabiztonság fenntartása miatt, már ki is mondták: új gázerőművek épülhetnek.

Németország is stabil és megfizethető energiaellátást akar, de kiderült: célja elérésében már akadályozza, hogy túl nagy lett a megújulók hányada az energiatermelésében – mutat rá cikkében a Világgazdaság. A 2002-ben megfogalmazott energiafordulat (Energiewende) eddigi lépései az árampiacon szélsőséges árakat, az energiaellátásban bizonytalanságokat okoztak. Közben egyre jobban hiányzik a piacról a kivezetésre ítélt nukleáris és fosszilis alapú erőművek – mindenekelőtt a gázerőművek. Ez utóbbiak ugyanis a termelés kiegyenlítését segítik, vagyis amikor éppen nem süt a nap jó, ha egy ilyen kisebb erőmű belép termelőkapacitásával és pótolja az éppen hiányzó árammenyiséget. Tehát ezek a gázerőművek képesek folyamatosan, kiszámíthatóan és az éppen elvárt mennyiségben termelni az áramot.

Fuccs az energiabiztoságnak: bezárt atomerőművek, megugró árak, kiszolgáltatottság

„A német zöldfordulat, az atomerőművek bezárása, a nap- és szélerőművek esztelen fejlesztése minden tekintetben megbukott” – írta júniusban Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Rámutatott, hogy az utolsó három német atomerőművi egység bezárása óta Németország masszívan áramimportra szorul, közben az időjárásfüggő megújulók hektikus termelése miatt ellátásbiztonsági kockázatok merülnek fel. 

Hárfás Zsolt szerint a német kormánynak azonnal le kellene állítania a még meglévő atomerőművek leszerelését, és megvizsgálnia a már leállított, de arra alkalmasak újraindíthatóságát. Most januárban már azt jelezte Friedrich Merz, a konzervatív CDU párt vezetője (ma már Németország pénzügyminisztere is), hogy építeni kellene ötven új gázüzemű erőművet. A német gázerőmű-elképzelés kapcsán a napokban Hortay Olivér, a Századvég üzletág-igazgatója feltette a kérdést: rendben, de miből építik meg ezeket az erőműveket? És honnan szerzik a táplálásukhoz szükséges földgázt?
Lesz-e elég gázturbina, amikor a német Siemens Energy már most is alig győzi az új megrendeléseket?

Nos, Németországnak valóban új gázforrások után kell majd néznie. Az ország gázellátásának már a 8 százaléka érkezett cseppfolyós formában az év első felében a Clean Energy Wire júliusi írása szerint.

 A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy akár meg is duplázódhat Németország áramigénye 2030-ig. Noha újabb gázerőművi kapacitásokat terveznek, azoknak csak valamivel több mint fele kapott jóváhagyást. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint az időjárásfüggő megújulók termelésének kiszámíthatatlansága és a növekvő energiaigények miatt nem biztos, hogy 2038-ig sikerül kivezetni a szénerőműveket.



 

