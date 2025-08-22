Rendkívüli

Kormánypártiak brutális kivégzésére buzdítanak a Tisza Párt egyik csoportjában

Besenyei Péter világbajnok műrepülő és Nagy Feró is a Duna-parton zárja a nyári fesztiválszezont

Három nap, amikor a váci Duna-part igazi gasztronómiai és zenei paradicsommá alakul. A szervezők nagy szeretettel várják a látogatókat és a versenyzőket a II. Váci Halfesztiválra.

2025. 08. 22. 15:36
Szombaton Besenyei Péter is ott lesz a II. Váci Halfesztiválon, hogy a levegőbe emelkedve szórakoztassa a Duna-partra kilátogató közönséget. Forrás: Visit Vác
A II. Váci Halfesztivál nemcsak a halételek rajongóinak szól – bár az ország legjobb halfőzői itt mérik össze tudásukat a 49. MA-HAL Országos Halfőző Versenyen –, hanem mindenkinek, aki szeretne egy nagy adag nyári fesztiválhangulatot átélni. A ma kezdődő fesztivál három napon keresztül, augusztus 22. és 24. között várja a látogatókat a váci Duna-parton.

A II. Váci Halfesztivált augusztus 22. és 24. között rendezik meg a váci Duna-parton Fotó: Kis Dávid / Visit Vác

II. Váci Halfesztivál & 49. MA-HAL Országos Halfőző Verseny

A fesztivál a mai napon, augusztus 22-én 18 órakor kezdődik a Derby Zenekar fellépésével, majd a legendás Nagy Feró és Kovács Áron feat. DJ Kényelmes gondoskodik a hangulatról. Az estét DJ Spigiboy zárja egy látványos partival. A későbbi fellépők között azonban megtaláljuk még a Lóci játszik és a Brandnyúl zenekarokat is.

A levegőben is lesz látványosság: szombat este Besenyei Péter világbajnok műrepülő lélegzetelállító bemutatóval színesíti a programot.

A gyerekeket interaktív játszósarok, ügyességi játékok és táncos produkciók várják, az estét pedig egy igazi utcabál koronázza meg a Brillantin zenekarral. 

A belépés ingyenes, aki pedig kipróbálná magát a legjobb főzőmesterek között, az a www.ma-hal.hu oldalon tud nevezni a szombati versenyre. A főzőverseny 9.30-kor indul, a zsűrizés 12.30-kor, az eredményhirdetés pedig 14.30-kor történik. 

 

 

