Besenyei Péter világbajnok műrepülő és Nagy Feró is a Duna-parton zárja a nyári fesztiválszezont

A II. Váci Halfesztivál nemcsak a halételek rajongóinak szól – bár az ország legjobb halfőzői itt mérik össze tudásukat a 49. MA-HAL Országos Halfőző Versenyen –, hanem mindenkinek, aki szeretne egy nagy adag nyári fesztiválhangulatot átélni. A ma kezdődő fesztivál három napon keresztül, augusztus 22. és 24. között várja a látogatókat a váci Duna-parton.

A II. Váci Halfesztivált augusztus 22. és 24. között rendezik meg a váci Duna-parton Fotó: Kis Dávid / Visit Vác

II. Váci Halfesztivál & 49. MA-HAL Országos Halfőző Verseny

A fesztivál a mai napon, augusztus 22-én 18 órakor kezdődik a Derby Zenekar fellépésével, majd a legendás Nagy Feró és Kovács Áron feat. DJ Kényelmes gondoskodik a hangulatról. Az estét DJ Spigiboy zárja egy látványos partival. A későbbi fellépők között azonban megtaláljuk még a Lóci játszik és a Brandnyúl zenekarokat is.

A levegőben is lesz látványosság: szombat este Besenyei Péter világbajnok műrepülő lélegzetelállító bemutatóval színesíti a programot.

A gyerekeket interaktív játszósarok, ügyességi játékok és táncos produkciók várják, az estét pedig egy igazi utcabál koronázza meg a Brillantin zenekarral.