Fontos mérföldkőhöz ért a közmédia: elindult az új streamingplatform

Elindult a Médiaklikk teljes körű, reklámmentes streamingszolgáltatása, amely weben és applikáció formájában is elérhető. A szolgáltatás korszakváltást jelent a hazai tartalomfogyasztásban. Az új felületen bárki ingyenesen hozzáférhet a közmédia klasszikus és új műsoraihoz, okostévén, mobiltelefonon vagy számítógépen egyaránt. Papp Dániellel, az MTVA vezérigazgatójával a fejlesztés céljáról, a streamingszolgáltatás koncepciójáról és az induló műsorkínálatról is beszélgettünk.

Bényei Adrienn
2025. 08. 22. 5:42
Papp Dániel vezérigazgató az induló műsorkínálatról is beszélt. Fotó: Csudai Sándor
Mi volt a közmédia elsődleges célja az új streamingplatform bevezetésével?

– Azt gondolom, hogy a Médiaklikk bővülése egyfajta korszakváltás a közmédia történetében. Szerencsére nem az első, hiszen az elmúlt évtizedünkről is elmondható, hogy folyamatosan törekedtünk a megújulásra, az innovációra. Nagyon fontos volt, hogy digitális környezetünk is új formát kapjon. Folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban: figyeljük a nézőink, hallgatóink véleményét, kutatásokat is végzünk, hogy lássuk, miként alakult át a tartalomfogyasztás. Azt láttuk, hogy a digitális felületen előre kell lépnünk: erre a Médiaklikk volt a legalkalmasabb eszköz. Megoldást kerestünk arra, hogy az eddiginél még felhasználóbarátabb módon közvetítsük a tartalmainkat a nézőinknek. A Médiaklikkel kortól, generációktól függetlenül mindenkinek olyan felületet kínálunk, ahol megtalálja a saját tartalmait.

streaming
Elindult a Médiaklikk teljes körű, reklámmentes streamingszolgáltatása. Fotó: Csudai Sándor

Az új streamingszolgáltatás koncepciója, műsorai

– Ez az innováció miként illeszkedik a közmédia hosszú távú digitális stratégiájába?

– Látható, hogy a legnagyobb kihívás a közmédiának – nem csak Magyarországon – a digitális felületen való jelenlét. A magyar közmédia teljes spektrumában megfelelő kínálatot nyújt, hiszen számos tematikus csatornánk és adónk van. Ugyanakkor fontos, hogy a kiélezett versenyben nem maradhatunk le, hiszen egyre többen orientálódnak az online világ felé. Mi ezt időben felismertük, és az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy egy modern eszköz segítségével egy új világot teremtsünk.

Hogy alakult ki ennek a szolgáltatásnak a koncepciója?

– Ahogy említettem, a nézői visszajelzések és kutatások alapján azt láttuk, hogy a Médiaklikk korábbi tartalomszolgáltató felülete már nem eléggé modern és felhasználóbarát. Számtalan külföldi streamingszolgáltató megjelent a magyar piacon is, és azt gondoltuk, fontos, hogy a magyar tartalmaknak legyen egy felületük, hogy teremtett értékeink ne váljanak láthatatlanná a nagy külföldi dömpingben. A technológiai igazgatóság óriási munkát végzett, amelyben a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a meglévő kiszolgálói környezet infrastruktúráját és funkcióit át kellett alakítani. Emellett fontos feladat volt a web-, a mobiltelefon- és az okostévé-alkalmazás közötti teljes átjárhatóság megteremtése. Ma így már reális alternatívát nyújtunk bármely más szolgáltatóval szemben. 

Ezt a gyakorlatban hogyan kell elképzelni? Regisztrálni kell a felületre?

A nagy újítás az, hogy három különböző felületen is elérhető augusztus 20-tól a Médiaklikk. Egyrészt telefonos alkalmazáson és a weboldalon keresztül, másrészt az okostelevíziókon is. A weboldal és az applikáció használható regisztráció nélkül, az okostelevízióra készült verzió viszont csak regisztrációval nézhető.

Azért szükséges a regisztráció, mert szeretnénk személyre szabott felhasználói élményt nyújtani a nézőinknek, hallgatóinknak, szeretnénk segíteni őket a tartalom kiválasztásában. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Médiaklikk architektúráját a legmodernebb eszközökkel és a legmodernebb funkciókkal láttuk el. Fontos kiemelni, hogy a hozzáférés mindenkinek ingyenes és a regisztrált felhasználóinknak reklámmentes. A közmédia küldetése, hogy az értékteremtés mellett megfelelő színvonalú és biztonságos tartalmakat is adunk. Sok szerkesztő kollégám dolgozik azon, hogy ebben az értékhalmazban kiválassza a megfelelő tartalmakat. Nyilván a közmédia esetében azért ez könnyebb feladat, hiszen a közmédiának sosem az az elsődleges célja, hogy hatásvadász műsorokat készítsen.

Mit jelent a gyakorlatban az erőszakmentes, gyerekbarát tartalompolitika?

– Már az M2 gyerekcsatorna esetében is láthatták a nézők, hogy ügyelünk arra, hogy a gyermekek egészséges környezetben fejlődjenek, legalábbis azok között a keretek között, amiket a közmédia tud biztosítani. 

Olyan gyerektartalmakat választottunk, amelyben az erőszak semmilyen formában nem jelent meg, illetve reklámmentes a csatorna. Ezt a szemléletet visszük tovább a Médiaklikk esetében is.

A felnőtt besorolású tartalmak esetében is fontos kiválasztási szempont, hogy igényes szórakoztató, edukációs kínálatot jelenítsünk meg.

A jövőben várható nemzetközi hozzáférhetőség is, például határon túli magyarok számára?

– Az applikáció és a weboldal most is bárhol elérhető, az okostelevízióra fejlesztett applikáció pedig Európában az LG és a Samsung típusú készülékeken szintén. Azonban vannak olyan területek – például a sport vagy film –, ahol a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy minden tartalom Magyarország határain túl is elérhető legyen. Ez szerencsére elenyésző hányada annak a több ezer órányi kínálatnak, amit a Médiaklikk nyújtani tud. Kérdésére válaszolva: ha valaki a csatornáinkat szeretné nézni vagy a rádióinkat szeretné élőben hallgatni, illetve az archív műsorainkat tekintené meg, azt a határon túl is meg tudja tenni. 

Mi alapján válogatták ki az induló kínálat klasszikusait és új műsorait?

– Itt főleg abból az aspektusból indultunk ki, hogy mi a legkedveltebb az archív kincsestárunkban. A példa kedvéért említeném a Szomszédok című teleregényt, A Tenkes kapitánya sorozatot, A koppányi aga testamentuma ifjúsági kalandfilmet, vagy a generációk nagy kedvenceit, a Süsüt, a Vukot, vagy a Kukori és Kotkodát. Ezek mind olyan népszerű tartalmak, amelyeket már sok-sok éve nem láthattak a televíziónézők. 

Milyen gyakran várható új tartalom megjelenése?

– Hetente fogjuk frissíteni a Médiaklikket, ahol több ezer órányi tartalom lesz. Nyilvánvalóan törekszünk a legmagasabb színvonalú felhasználói élményt nyújtani: ez nem azt jelenti, hogy hetente mindent lecserélünk, hanem azt, hogy hetente megújul a kínálat, de a korábbi tartalmak is meghatározott ideig elérhetőek lesznek. 

Készülünk arra is, hogy exkluzív tartalmak is kerüljenek ide, például lesznek olyan egyedi gyártású anyagok, amelyek csak a Médiaklikken fognak megjelenni, illetve olyanok is, amelyek itt debütálnak. 

Hogyan segíti az új platform a kulturális örökség megőrzését és átadását a fiatalabb generációknak?

– Óriási lehetőség a magyar közmédiának, hogy több évtizedes tartalom van a birtokunkban. Egy olyan kincsestár, ami nemcsak az idősebb generációnak vagy a középkorúaknak, hanem a fiataloknak is szól. Ezért azt gondolom, hogy a Médiaklikk az az eszköz, amely hidat képez a generációk között. Univerzálisan mindenkihez szól, hiszen olyan gazdag a kínálat, hogy mindenki talál benne olyan tartalmat, amely a saját ízlésvilágának megfelelő. Készülünk arra, hogy az egyik leglátogatottabb tematikus területünk a sport lesz, tehát gazdag sportválasztékot is láthatnak majd a nézőink. A jelenlegi egy fontos mérföldkő, ami az elmúlt két év megfeszített munkájának az eredménye.

Milyen egyedi funkciókkal emelkedik ki a Médiaklikk a többi streamingszolgáltató közül?

– Először is: nem elégszünk meg azzal a fázissal, ahol most tartunk. 

Tehát ezzel a rendszerrel most elindultunk, de már tervezik a kollégáink a második fázist, ahol majd további funkciókkal fogjuk bővíteni ezt a szolgáltatást, hiszen látjuk, hogy a folyamatos fejlesztésre, bővítésre van igény. 

Örömmel fogadjuk majd a kritikákat és visszajelzéseket, hogy milyen hasznos funkciókat látnának még a felhasználók szívesen. Azt gondolom, hogy a technológiai igazgatóságunk – karöltve az online igazgatósággal – embertelen munkát végzett, hiszen egy olyan eszközt teremtettek meg, amely Magyarországon tematikájában és a funkcióiban, különösen a személyre szabhatóság tekintetében egyedülálló. Ez lehetővé teszi, hogy mindenki magáénak érezze a Médiaklikket. 

A személyre szabható lejátszási lista segítheti-e a nézők tartalomfogyasztási szokásainak megváltozását?

– Sok médiapiaci szakértő megfogalmazta: globálisan és Magyarországon is megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások. Nyilvánvalóan ebben előrébb jár a fiatal generáció, hiszen ők azok, akik a változást jobban követelik. A Médiaklikk ehhez is igyekszik igazodni. Ma már alapvető, hogy vizuális tartalmakat is bármikor, bárhol el lehessen érni. A fiatalok ma már az okostelefonjuk bűvöletében élnek, szeretnek tudatosan választani, tudják, hogy milyen tartalmat szeretnének elérni és hogy azt mikor szeretnék megtekinteni. Ezt segítjük azokkal a funkciókkal, hogy a nézők bejelölhetik a kedvenc sorozataikat, műsoraikat, hogy bármikor tudják folytatni egy műsor megtekintését onnan, ahol abbahagyták – mindezt akár váltogatva a három Médiaklikk-alkalmazás között –, vagy tematika alapján is választhatnak. Mindezek fokozzák a felhasználói élményt és a megváltozott médiafogyasztási szokásoknak is megfelelnek. Bízunk abban, hogy a közmédia ezzel az új szolgáltatással tovább bővítheti közönségét.

 

