Fontos mérföldkőhöz ért a közmédia: elindult az új streamingplatform

– Mi volt a közmédia elsődleges célja az új streamingplatform bevezetésével?

– Azt gondolom, hogy a Médiaklikk bővülése egyfajta korszakváltás a közmédia történetében. Szerencsére nem az első, hiszen az elmúlt évtizedünkről is elmondható, hogy folyamatosan törekedtünk a megújulásra, az innovációra. Nagyon fontos volt, hogy digitális környezetünk is új formát kapjon. Folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban: figyeljük a nézőink, hallgatóink véleményét, kutatásokat is végzünk, hogy lássuk, miként alakult át a tartalomfogyasztás. Azt láttuk, hogy a digitális felületen előre kell lépnünk: erre a Médiaklikk volt a legalkalmasabb eszköz. Megoldást kerestünk arra, hogy az eddiginél még felhasználóbarátabb módon közvetítsük a tartalmainkat a nézőinknek. A Médiaklikkel kortól, generációktól függetlenül mindenkinek olyan felületet kínálunk, ahol megtalálja a saját tartalmait.

Elindult a Médiaklikk teljes körű, reklámmentes streamingszolgáltatása. Fotó: Csudai Sándor

Az új streamingszolgáltatás koncepciója, műsorai

– Ez az innováció miként illeszkedik a közmédia hosszú távú digitális stratégiájába?

– Látható, hogy a legnagyobb kihívás a közmédiának – nem csak Magyarországon – a digitális felületen való jelenlét. A magyar közmédia teljes spektrumában megfelelő kínálatot nyújt, hiszen számos tematikus csatornánk és adónk van. Ugyanakkor fontos, hogy a kiélezett versenyben nem maradhatunk le, hiszen egyre többen orientálódnak az online világ felé. Mi ezt időben felismertük, és az elmúlt években azon dolgoztunk, hogy egy modern eszköz segítségével egy új világot teremtsünk.

– Hogy alakult ki ennek a szolgáltatásnak a koncepciója?

– Ahogy említettem, a nézői visszajelzések és kutatások alapján azt láttuk, hogy a Médiaklikk korábbi tartalomszolgáltató felülete már nem eléggé modern és felhasználóbarát. Számtalan külföldi streamingszolgáltató megjelent a magyar piacon is, és azt gondoltuk, fontos, hogy a magyar tartalmaknak legyen egy felületük, hogy teremtett értékeink ne váljanak láthatatlanná a nagy külföldi dömpingben. A technológiai igazgatóság óriási munkát végzett, amelyben a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a meglévő kiszolgálói környezet infrastruktúráját és funkcióit át kellett alakítani. Emellett fontos feladat volt a web-, a mobiltelefon- és az okostévé-alkalmazás közötti teljes átjárhatóság megteremtése. Ma így már reális alternatívát nyújtunk bármely más szolgáltatóval szemben.