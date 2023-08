Az Örsi Ferenc forgatókönyve alapján, Fejér Tamás által rendezett filmsorozat Robin Hoodra emlékeztető főhősét, aki mindig „oda csap, hol sanyargatni lát”, generációk zárták szívükbe. Sőt, a Vujicsics Tihamér által komponált főcímzene is ott zeng sokunk fülében.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Vajda Márta színművésznő és Szentgyörgyváry Péter várkapitány (Fotó: Szilágyi Ferenc)

Hat évtized hosszú idő, de a humorral fűszerezett történet olykor meseszerűen bájos világa a mai napig képes hatni gyermekekre és örökifjakra egyaránt. A Tenkes kapitánya bemutatásának hatvanadik évfordulója alkalmából megnyílt siklósi kiállítás ebbe a világba kalauzolja el a látogatókat.

A megnyitón a vár dolgozóinak előadásában elevenedett meg néhány filmjelenet, illetve a Siklósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar és a Tenkes Vegyeskar közreműködésével a főcímdal is felcsendült.

Az érdeklődőket elsőként Riegl Gábor, Siklós polgármestere köszöntötte, aki kiemelte, hogy mennyire fontos szerepet foglal el a helyiek szívében a sorozat által megteremtett kultusz. Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője beszédében arra kérte a szülőket és a nagyszülőket, hogy próbálják meg a gyerekekkel is megismertetni, megszerettetni a mára már filmtörténeti kuriózumnak számító alkotást. Mint mondta, ez a felelősség édes teher, és a talán nehéznek látszó feladat megoldásához a tizenhárom részes sorozat közös megtekintése mellett A Tenkes kapitánya 60 című kiállítás is segítséget nyújthat, hiszen egy terem kifejezetten a fiatalok nyelvén, képregény formájában próbálja megszólítani az új generációt.

A Tenkes kapitánya szereplői új életre kelnek Miklós Martin képregénytervein (Fotó: Szilágyi Ferenc)



Szentgyörgyváry Péter várkapitány ismertette a háromtermes tárlat felépítését. Az első terembe lépve a múltat, a sorozat születésének történetét és a szereplőket ismerhetjük meg, illetve megcsodálhatjuk a jelmezeket is, amelyeknek jelentős része eredeti ruha, azaz a színészek valóban azokat viselték a forgatáson. A második teremben a jelenre gyakorolt hatást szerették volna sorra venni a szervezők, itt ugyanis a sorozat által ihletett későbbi alkotásokat bemutató emléktárgyakat állítottak ki. A harmadik szoba már a jövőbe tekint, hiszen az ifjú művész, Miklós Martin készülő képregényének modern tervein keresztül a fiatalabb generációkhoz is közelebb hozza az egykori szerepelőket és történetet. A Tenkes kapitánya 60 kiállítás látogatói emellett a film egyik központi helyszínére, Dudva György csárdájába is betérhetnek, és közös fotót készíthetnek az Eke Mátét megtestesítő bábbal, valamint Eckbert ezredes ruháját magukra öltve is megörökíthetik a pillanatot.

Nagy Csaba országgyűlési képviselő és ifj. Zenthe Ferenc a kiállítás megnyitóján (Fotó: Szilágyi Ferenc)

A megnyitón pódiumbeszélgetésen ismerkedhettünk meg a legendás sorozat művészeivel, amelyen Eke Máté szerelmét, a fiatal és szép Veronikát alakító Vajda Márta néhány személyes emlékét is megosztotta a jelenlévőkkel. Felidézte például, fiatal lányként mennyire zavarba jött a népszerű művészek láttán, valamint azt is, mennyire kedvesen, támogató szeretettel fordult felé a főhőst alakító Zenthe Ferenc, akinek fia szintén részt vett a beszélgetésen. Ifj. Zenthe Ferenc elárulta, hogy statisztaként ő maga több jelenetben szerepelt, és – habár akkor mindössze kilencéves volt – számos kedves emléket őriz a forgatásról. De néhány kulisszatitkot is elárultak a művészek. Így egyebek mellett arra is fény derült, hogy a színészeket egy-egy jelenetnél – lovagláskor vagy falmászáskor – kaszkadőrök helyettesítették, sőt, azt is megtudhattuk, hogy ugyanaz a hét ló szerepelt az összes csatajelenetben, és ezeken a lovakon hol a kurucok, hol a labancok indultak támadásba.

A tárlat nyitvatartási időben állandó jelleggel megtekinthető a siklósi várban.

Borítókép: A kiállítás látogatói a forgatás során viselt jelmezeket is megcsodálhatják (Fotó: Szilágyi Ferenc)