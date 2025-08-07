Gyorshajtási rekordot állított fel egy motoros

Egy motoros gyorshajtási rekordot állított fel Burg közelében, aki csaknem 200-zal ment többel a megengedettnél, amikor a rendőrök radarja rögzítette őt július végén egy rutinellenőrzés során. A bírságon túl két büntetőpontot is kapott és három hónapra eltiltották a vezetéstől – közölte a magdeburgi rendőrség kedden.
Óránként több mint 320 kilométeres sebességgel száguldott egy motoros a németországi A2-es autópályán. A gyorshajtást a rendőrség 900 eurós pénzbírsággal jutalmazta és a vezetéstől is eltiltották.
A közlemény szerint a rögzített óránkénti 321 kilométeres sebességet gyorshajtási rekordként jegyzik fel. Németország autópályáin nagyrészt nincs sebességkorlát, azonban a szabad száguldás nem mindenhol megengedett. Bizonyos szakaszokon sebességkorlát van érvényben:
a most elcsípett motoros egy 120-as táblát hagyott figyelmen kívül.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebesség-ellenőrzést végez – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken.
Borítókép: 321 km/órás tempónál mérték be a gyorshajtót (Fotó: AFP)
