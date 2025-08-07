Gyorshajtási rekordot állított fel egy motoros

A motoros gyorshajtási rekordot állított fel

A közlemény szerint a rögzített óránkénti 321 kilométeres sebességet gyorshajtási rekordként jegyzik fel. Németország autópályáin nagyrészt nincs sebességkorlát, azonban a szabad száguldás nem mindenhol megengedett. Bizonyos szakaszokon sebességkorlát van érvényben:

a most elcsípett motoros egy 120-as táblát hagyott figyelmen kívül.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebesség-ellenőrzést végez – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken.