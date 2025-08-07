gyorshajtásNémetországMagdeburg

Gyorshajtási rekordot állított fel egy motoros

Óránként több mint 320 kilométeres sebességgel száguldott egy motoros a németországi A2-es autópályán. A gyorshajtást a rendőrség 900 eurós pénzbírsággal jutalmazta és a vezetéstől is eltiltották.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 7:38
321 km/órás tempónál mérték be a gyorshajtót
321 km/órás tempónál mérték be a gyorshajtót Fotó: OLIVER BERG Forrás: DPA
Egy motoros gyorshajtási rekordot állított fel Burg közelében, aki csaknem 200-zal ment többel a megengedettnél, amikor a rendőrök radarja rögzítette őt július végén egy rutinellenőrzés során. A bírságon túl két büntetőpontot is kapott és három hónapra eltiltották a vezetéstől – közölte a magdeburgi rendőrség kedden. 

Egy motoros gyorshajtási rekordot állított fel Burg közelében
Egy motoros gyorshajtási rekordot állított fel Burg közelében. Fotó: DPA/Malin Wungerlich

A motoros gyorshajtási rekordot állított fel

A közlemény szerint a rögzített óránkénti 321 kilométeres sebességet gyorshajtási rekordként jegyzik fel. Németország autópályáin nagyrészt nincs sebességkorlát, azonban a szabad száguldás nem mindenhol megengedett. Bizonyos szakaszokon sebességkorlát van érvényben: 

a most elcsípett motoros egy 120-as táblát hagyott figyelmen kívül.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebesség-ellenőrzést végez – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken. 

Borítókép: 321 km/órás tempónál mérték be a gyorshajtót (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

