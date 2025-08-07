Elhunyt Szamos Miklós cukrász

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa – számolt be róla a Népszava. Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt. A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás-templom szomszédságában egészen szerdáig.

Mint beszámoltunk róla: tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita. Miután a legendás cukrászdát tavaly személyes konfliktus és pénzügyi vita okán be akarta záratni a kerület akkori polgármestere, V. Naszályi Márta, a jelenlegi vezetés segítséget ajánlott a vendéglátóhelyeknek.

Böröcz László akkor elmondta, két lehetőségről tárgyaltak a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjével, az egyik az lett volna, hogy az önkormányzat átveszi magát a céget, és üzemelteti tovább a cukrászdákat.

Ugyanakkor erre az ajánlatra a cég vezetésétől semmilyen válasz nem érkezett.

A polgármester szerint így egy lehetőség maradt, mégpedig az, hogy az önkormányzat átveszi az üzemeltetést a végrehajtást követően.

A Ruszwurm cukrászda tulajdonosa korábban azt mondta, hogy az önkormányzati választások előtt V. Naszályi Márta anyagi támogatást, védelmi pénzt kért tőle cserébe azért, hogy ne veszítse el az üzleteit, a vesztegetési kísérletben állítólag 20–30 millió forintot kért az akkori polgármester. Szamos Miklós ezért be is perelte V. Naszályi Mártát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Jászai Csaba)