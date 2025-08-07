Ruszwurm CukrászdaSzamos MiklósV Naszályi Márta

Elhunyt Szamos Miklós cukrász

A Ruszwurm Cukrászda vezetője élete utolsó éveiben jogi és politikai harcba keveredett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 7:42
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa – számolt be róla a Népszava. Az okleveles közgazda, cukrászmester 78 éves volt. A Ruszwurm 1827 óta működött megszakítás nélkül a budai Várban, a Mátyás-templom szomszédságában egészen szerdáig. 

Mint beszámoltunk róla: tegnap reggel 7 óra után nem sokkal a Budavári Önkormányzat birtokba vette a Ruszwurm Cukrászda által használt ingatlanokat. Ezzel véget ért egy másfél évtizede húzódó vita. Miután a legendás cukrászdát tavaly személyes konfliktus és pénzügyi vita okán be akarta záratni a kerület akkori polgármestere, V. Naszályi Márta, a jelenlegi vezetés segítséget ajánlott a vendéglátóhelyeknek.

Böröcz László akkor elmondta, két lehetőségről tárgyaltak a Ruszwurm Kft. ügyvezetőjével, az egyik az lett volna, hogy az önkormányzat átveszi magát a céget, és üzemelteti tovább a cukrászdákat.

 Ugyanakkor erre az ajánlatra a cég vezetésétől semmilyen válasz nem érkezett.

A polgármester szerint így egy lehetőség maradt, mégpedig az, hogy az önkormányzat átveszi az üzemeltetést a végrehajtást követően.

A Ruszwurm cukrászda tulajdonosa korábban azt mondta, hogy az önkormányzati választások előtt V. Naszályi Márta anyagi támogatást, védelmi pénzt kért tőle cserébe azért, hogy ne veszítse el az üzleteit, a vesztegetési kísérletben állítólag 20–30 millió forintot kért az akkori polgármester. Szamos Miklós ezért be is perelte V. Naszályi Mártát. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Jászai Csaba)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekOrbán Viktor

Az AfD vezetője szerint Magyarország a reménysugár

Hazánk óriási ellenszélben igyekszik megőrizni az elért eredményeket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.