A Netflix legnézettebb sorozata garantáltan elveszi a kedvedet az eldugott helyektől

Mark L. Smith munkáit korábban is meg lehetett ismerni arról, hogy szélsőséges természeti helyszíneken játszódnak (A visszatérő, Az éjféli égbolt), a forgatókönyvíró/showrunner pedig tavaly kiemelkedő sikert ért el Neflixes western-sorozatával, a szintén kies tájakon játszódó A vadnyugat születésével. Éppen ezért kissé irreálisan nagyra nőttek a hatrészes miniszériával szembeni elvárások, és rögtön a Netflix True Detective-jeként kezdtek el hivatkozni Smith munkájára (aki ezúttal a lányával közösen írta a sorozatot), ami legfeljebb annyiban állja meg a helyét, hogy valóban rendelkeznek hasonló vonásokkal. Az aktuális bűnügy nem olyan kegyetlen, és nincsenek okkult felhagjai sem, továbbá nem annyira meghatározó a nyomozópáros közti dinamika sem, mint volt Nic Pizzolatto sorozatában.

A kaliforniai Yosemite Nemzeti Park hatalmas sziklafalai és buja fenyvesei az első pillanattól beszippantják a nézőt, és anélkül kölcsönöznek természetfeletti misztikumot a sorozatnak, hogy az különösebben meghatározó lenne a történetben.

A Vad természetben megjelenik az indián kultúra, és szó esik a modern világ élhetetlenségéről is, de igazán egzisztencialista kérdésfelvetéseket inkább a főhős, Kyle Turner (Eric Bana visszafogott, de remek alakításában, aki öt évet készült a szerepre) belső gyászmunkája szolgáltat. Ha a True Detective magasságába nem is nő fel a sorozat, nyugodtan elhelyezhetjük az előbb is taglalt krimi- és thriller-sorozatok között egy nagyon előkelő helyen, ami főként autentikus környezetének köszönheti különlegességét. A gyakorlott thriller-rajongókat sosem fogja igazán meglepni, mert bár hibátlan logikával tárja fel az aktuális bűnügyet, a történet igazi fókuszában Kyle kapcsolatai állnak. Egy valamit viszont kétségbevonhatatlanul nyomatékosít a minisorozat: legyen bármilyen szép is a vad természet, nem a barátunk, és ha nem öl meg, akkor a túlélésért folytatott harcban épp hogy mi válhatunk olyan szörnyetegekké, akiktől jobb távol maradni.