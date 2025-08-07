vitaminfoszfortartalomkánikulatejmagnézium

Jön a kánikula, ezt kell inni víz helyett

De mi a legjobb szomjoltó a kánikulában?

2025. 08. 07.
Az előrejelzések szerint továbbra is folytatódik a kánikula, és mivel a tartós meleg az egészséges szervezet számára is rendkívül megterhelő, ezért a következő napokban különösen figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. De mi a legjobb szomjoltó a kánikulában? A Mindmegette cikkéből kiderül.

kánikula, tej
Érdemes tudni, hogy a tej nátriumot is tartalmaz (Fotó: Pexels.com)

 

Nathasa Fernando, a Medichecks igazgatója azt állítja, hogy van egy olyan ital, ami megérdemli a legjobb szomjoltó címet, sőt, még a víznél is jobb! Ez a csodaital nem más, mint a tej, amely cukor-, fehérje- és zsírtartalma miatt lassabban ürül ki a gyomorból, ezért már egyetlen pohár is elég belőle, hogy hosszabb ideig hidratált maradjon a szervezetünk. Nem mellesleg tele van a szervezet számára szükséges anyagokkal, így még inkább megéri rendszeresen fogyasztani – főleg hőségriadó idején. 

Rendkívül egészséges

Érdemes tudni, hogy a tej nátriumot is tartalmaz, a szójatejben pedig elektrolitok is találhatóak, amelyek csak tovább fokozzák a hidratációt. 
Ahogyan azt már mi is megírtuk, a tejben rengeteg fontos és értékes ásványi anyag található, ezek közül elsősorban a kalcium- és foszfortartalom jelentős, de található benne magnézium és a testünk működéséhez szükséges egyéb mikroelemek is. Emellett vízben és zsírban oldódó vitaminoknak is hasznos forrása, B1-, B2-, B12-vitamint, valamint A- és D-vitamint is tartalmaz.

Figyeljünk a minőségre! 

Ahogy minden élelmiszer esetében, úgy a tej esetében is rendkívül fontos a minőség. A jó minőségű tej nemcsak finomabb, hanem tápanyagokban is gazdagabb, és hozzájárul az egészséges étrendhez. Ha tehetjük, válasszunk házi tejet, mivel az gyakran természetesebb formában tartalmazza azokat a vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyekre a szervezetünknek szüksége van.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexles.com)

 

