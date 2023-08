Sztélét avattak a Siklósi várnál

Mint arra a most felavatott sztélé is emlékeztet,

A 13. század derekán emelt várat a 15-16. században tette országos jelentőségűvé a Garai, majd a Perényi család. Itt tartották fogva Zsigmond királyt a lázadó főurak, a kettős királyválasztás után pedig átmenetileg a várban őrizték a szent koronát. A vár kápolnájában nyugszik Batthyány Kázmér gróf, a Szemere-kormány külügyminisztere.

Móczár Gábor főigazgató, Nagy Csaba országgyűlési képviselő, Riegl Gábor polgármester és Szentgyörgyváry Péter várkapitány

(Fotó: Dunántúli Napló/Laufer László)



Magyarország Kormánya a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatára a siklósi várat történelmi emlékhellyé, azaz „a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszínné” nyilvánította.

– Meghatározó mérföldkő mind a város, mind az itt élők számára – hangsúlyozta Riegl Gábor polgármester, aki azt is megfogalmazta, mit jelent az itt élőknek a történelmi jelentőségű helyszín. – Mi, siklósiak mindig a vártól indulunk el, és a várhoz érkezünk meg. A mi várunk a mi múltunk, és érezzük, hogy egyértelműen irányt szab nekünk a jövőre vonatkozóan. Mindazonáltal a jelenben is helyt kell állnunk, hiszen minél több emberhez el kell juttatnunk ezt az örökül kapott csodát – osztotta meg gondolatait a polgármester, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a monumentális építmény sokkal több az egymásra pakolt kövek összességénél, sőt több, mint a történelmi jelentőségű családok egykori lakóhelye. – A Siklósi vár a térség identitásának központja. Mindig a helyes irányba vitte a várost és a térséget.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) főigazgatója beszédében az alábbi szavakkal foglalta össze a hely történelmi jelentőségét:

A Siklósi vár a 13. századtól kezdve tanúja, részese, vagy épp’ főszereplője volt a magyar történelemnek. Itt tartották fogságban Luxemburgi Zsigmondot a lázadó főurak, ebből a városból indult a mohácsi csatamezőre Kanizsai Dorottya, hogy eltemesse az áldozatokat, és nem utolsósorban itt forgatták a Magyar Televízió legelső saját gyártású sorozatát, A Tenkes kapitányát.

Az emlékoszlop a Siklósi vár történelmi jelentőségét hirdeti (Fotó: Dunántúli Napló/Laufer László)

A Nemzeti Örökség Intézetének egyik kiemelt feladata a történelmi örökségünk megőrzése, átadása a jövő generációinak. Ezt a célt Siklós város is nagyon fontosnak tartja

– biztosította a jelenlévőket a főigazgató, majd kitért arra, hogy jelenleg 21 nemzeti és 72 történelmi emlékhely van Magyarországon, amelyeket a most átadotthoz hasonló különleges emlékoszlopok jelölnek. Az emlékhelyek olyan helyszínek, ahol mindenki észrevétlenül szívhatja magába azokat az ismereteket, amelyeket a történelemkönyvekből sokkal nehezebb elsajátítani. Hozzátette, hogy a NÖRI meggyőződése szerint ezek a helyszínek olyan források, amelyek a jövő magyarságát is küzdeni tanítják. Mint mondta, ezért hirdették meg a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen a családbarát emlékhely díjat, amely elismerés arra ösztönzi az emlékhelyeket, hogy programjaik szervezésekor és tájékoztató anyagaik összeállításakor minden generációra gondoljanak. Hozzátette, hogy meglátásuk szerint nemcsak a legkisebbeknek, de az iskolás korosztálynak is ezeken a helyszíneken lehet leghatékonyabban átadni nemzeti identitásunkat. Ezért indították útnak a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Programot, amely a 12-18 éves korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy élményszerű tanulás által bővítsék nemzeti és történelmi emlékeinkkel kapcsolatos ismereteiket.