kosárlabdaluka doncicLeBron JamesUtah JazzStephen CurryNBALos Angeles Lakers

A rekordokat döntő LeBron James a tengerpartra vágyik az olimpia helyett

Sérülése után győztes meccsen tért vissza LeBron James, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Los Angeles Lakers játékosa. A kaliforniaiak sztárja a Utah Jazz elleni, 140–126-os győzelemmel debütált az idényben kedden este, ezzel LeBron James megkezdte a ligarekordot jelentő 23. szezonját. A negyvenéves klasszis 30 perc alatt 11 pontot, 12 gólpasszt és 3 lepattanót jegyzett, miközben több rekordot is megdöntött. James a meccs előtt arról is fellebentette a fátylat, hogy ott lesz-e a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 12:30
Fotó: RONALD MARTINEZ Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Los Angeles Lakers 140-126-ra verte odahaza a Utah Jazzt, az NBA valaha volt legjobb pontszerzője, LeBron James pedig 11 ponttal és 12 gólpasszal segítette csapatát a győzelemhez. James ezzel az első játékos lett a liga történetében, aki 23 idényben is pályára lépett, eddig Vince Carterrel holtversenyben állt az élen.

A Los Angeles Lakers veteránja LeBron James remekül tért vissza.
A Los Angeles Lakers veteránja LeBron James remekül tért vissza. Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James győztes meccsen tért vissza

A négyszeres NBA-bajnok James, aki már csak 48 mérkőzésre van Robert Parish alapszakasz-rekordjától (1611), ezúttal szűk harminc percet kapott. 

– A sebesség elég jó volt, de örülök, hogy tudtam tartani a lépést a srácokkal. Ahogy haladt előre a mérkőzés, úgy én is egyre jobban belerázódtam. Biztosan még ennél is jobban visszajön majd a ritmus, de hét hónap után ez volt az első meccsem – mondta a negyvenéves NBA-ikon, aki hátsérülés miatt hiányzott az idény első 14 találkozójáról.

Úgy éreztem, a megfelelő szellemisséggel játszott ma. Egész este önzetlen volt. Hajlandó volt passzolni, nem erőltetett semmit, megindult és akkor vállalta a dobásokat, amikor adódtak. Nagyon sok jó döntést hozott 

— értékelt JJ Redick, a Lakers vezetőedzője, aki hozzátette, hogy akkor fognak Jamesre figyelni a védők, ha a büntetőterületen belül lesz nála a labda.

Lebron James az önzetlenségével tűnt ki a Utah Jazz elleni meccsen.
LeBron James az önzetlenségével tűnt ki a Utah Jazz elleni meccsen. Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jó volt újra a fiúkkal a pályán lenni. Mentálisan nehéz volt ez az időszak számomra. Ez az első alkalom, hogy a szezon kezdetét kihagyom azóta, hogy kilencéves korom óta kosárlabdázom

 – árulta el James, aki az első NBA-játékos, aki 23 szezont játszott a ligában. A győztes meccs után a Lakers másik szupersztárja is dícsérte a rutinos kosarast.

Újabb rekordokat döntött az NBA-veterán

A kaliforniaiak szekerét a szlovén Luka Doncic is húzta, aki 37 ponttal (köztük 17-tel a harmadik negyedben) és 10 gólpasszal zárt.

– Olyan dolgokat csinál, amikre mások képtelenek. Azért van itt, hogy segítsen minket – dicsérte őt a nyáron óriási átalakuláson átment irányító. James a második félidőben egyébként nyolc gólpasszt osztott ki – ebből hatot mindössze három percnél rövidebb idő alatt az utolsó negyed elején.

James csak hétfőn állt újra edzésbe, és csatlakozott a társakhoz az első 5-5 elleni gyakorláson azóta, hogy Los Angeles áprilisban kiesett az első körben a Minnesota Timberwolves ellen. A visszatérést megelőzően a múlt héten rehabilitációs bevetése volt a G-ligás csapatnál, a South Bay Lakersnél, ahol a magyar válogatott Valerio Bodon Vincent is pályára lépett.

LeBron James, Jaxson Hayes, Los Angeles Lakers, NBA
LeBron James több csapattársai is gratulált a visszatéréshez Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

James, aki már az NBA örök pontlistájának vezetője, az asszisztok terén is egyre közelebb áll ahhoz, hogy még jobban beírja magát az NBA történetébe: Jamesnek most 496 gólpassz a hátránya a dallasiak egykori legendás játékosával, Jason Kidddel szemben, aki a harmadik helyen áll a történelmi gólpasszlistán. James az első 11 percben nem szerzett pontot, de az első félidőben bevágott két hármassal megelőzte az Indiana Pacers legendáját, Reggie Millert, és ezzel az örökranglista 6. helyére lépett elő. James a  harmadik negyedben szerzett kosarával immár megszakítás nélkül 1293 mérkőzésen dobott legalább tíz pontot, azaz ez minden olyan találkozóra igaz, amelyen a Király becenéven ismert bedobó pályára lépett 2007. január 6. óta (!).

A Lakers új igazolása, Deandre Ayton láthatóan le volt nyűgözve James passzkészségétől kedden este, amikor először játszott együtt új csapattársával. A Lakers új centere megjegyezte, hogy az az alley-oop, amit James dobott neki a zsákoláshoz, valójában csak a második volt, amit valaha kapott Jamestől — az elsőt James las vegasi kosártáborában kapta, amikor Ayton még mindössze nyolcadik (!) osztályos volt. A kaliforniai együttes 11/4-es győzelmi mutatóval a nyugati főcsoport negyedik helyén áll.

Kihagyják az olimpiát

LeBron James mellett a másik amerikai kosárlabdalegenda Steph Curry is bejelentette a „Mind the Game” podcast legújabb epizódjában kedden, hogy nagy valószínűséggel nem vállalja a szereplést a 2028-as Los Angeles-i olimpián. 

– Cabo San Lucasból fogom nézni a játékokat – jegyezte meg viccesen James Currynek és a műsort társműsorvezetőként irányító egykori NBA-sztárnak, Steve Nashnek. A hír nem tűnik meglepetésnek. James 44 éves lesz a los angeles-i olimpia idején, és lehet, hogy addigra már vissza is vonul. Curry márciusban tölti a 38-at, és ő sem biztos, hogy még aktív lesz 2028-ban.

LeBron James és Steph Curry tavaly nyáron olimpiai aranyérmet nyert az amerikai válogatott tagjaként.
LeBron James és Steph Curry tavaly nyáron olimpiai aranyérmet nyert az amerikai válogatott tagjaként. Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kedd délután egyébként bemutatták azt a 12 játékost, akik képviselik majd az amerikai csapatot a világbajnoki selejtezősorozat első két mérkőzésén, november 28-án és december 1-jén. Az olimpiára vezető legegyszerűbb út a 2027-ben Katarban rendezendő FIBA-világbajnokságon át vezethet a párizsi olimpiai bajnoknak. A keret – amelyet G League-játékosok és külföldön légióskodó amerikaiak alkotnak – ezúttal olyan, friss NBA-múlttal rendelkező kosarasokat vonultat fel, mint MarJon Beauchamp, Kessler Edwards és Torrey Craig. A csapatot Stephen Silas, a Houston Rockets korábbi vezetőedzője irányítja majd.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.