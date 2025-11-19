A rekordokat döntő LeBron James a tengerpartra vágyik az olimpia helyett

A Los Angeles Lakers 140-126-ra verte odahaza a Utah Jazzt, az NBA valaha volt legjobb pontszerzője, LeBron James pedig 11 ponttal és 12 gólpasszal segítette csapatát a győzelemhez. James ezzel az első játékos lett a liga történetében, aki 23 idényben is pályára lépett, eddig Vince Carterrel holtversenyben állt az élen.

A Los Angeles Lakers veteránja LeBron James remekül tért vissza. Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James győztes meccsen tért vissza

A négyszeres NBA-bajnok James, aki már csak 48 mérkőzésre van Robert Parish alapszakasz-rekordjától (1611), ezúttal szűk harminc percet kapott.

– A sebesség elég jó volt, de örülök, hogy tudtam tartani a lépést a srácokkal. Ahogy haladt előre a mérkőzés, úgy én is egyre jobban belerázódtam. Biztosan még ennél is jobban visszajön majd a ritmus, de hét hónap után ez volt az első meccsem – mondta a negyvenéves NBA-ikon, aki hátsérülés miatt hiányzott az idény első 14 találkozójáról.

Úgy éreztem, a megfelelő szellemisséggel játszott ma. Egész este önzetlen volt. Hajlandó volt passzolni, nem erőltetett semmit, megindult és akkor vállalta a dobásokat, amikor adódtak. Nagyon sok jó döntést hozott

— értékelt JJ Redick, a Lakers vezetőedzője, aki hozzátette, hogy akkor fognak Jamesre figyelni a védők, ha a büntetőterületen belül lesz nála a labda.

LeBron James az önzetlenségével tűnt ki a Utah Jazz elleni meccsen. Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jó volt újra a fiúkkal a pályán lenni. Mentálisan nehéz volt ez az időszak számomra. Ez az első alkalom, hogy a szezon kezdetét kihagyom azóta, hogy kilencéves korom óta kosárlabdázom

– árulta el James, aki az első NBA-játékos, aki 23 szezont játszott a ligában. A győztes meccs után a Lakers másik szupersztárja is dícsérte a rutinos kosarast.

Újabb rekordokat döntött az NBA-veterán

A kaliforniaiak szekerét a szlovén Luka Doncic is húzta, aki 37 ponttal (köztük 17-tel a harmadik negyedben) és 10 gólpasszal zárt.

– Olyan dolgokat csinál, amikre mások képtelenek. Azért van itt, hogy segítsen minket – dicsérte őt a nyáron óriási átalakuláson átment irányító. James a második félidőben egyébként nyolc gólpasszt osztott ki – ebből hatot mindössze három percnél rövidebb idő alatt az utolsó negyed elején.