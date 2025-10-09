Rendkívüli

Ennyit a nagy álmokról? Váratlan helyen kötött ki a magyar szupertehetség

Valerio-Bodon Vincent hazatér, a magyar válogatott kosárlabdázó a 2025/2026-os idény végéig a Honvéd csapatát erősíti. A Budapesti Honvéd Sportegyesület a hivatalos oldalán jelentette be, hogy mindenben megállapodott a 24 éves játékossal, aki a karrierjét a fővárosi klubnál kezdte. Valerio-Bodon Vincent nemrég még az NBA ajtaján kopogtatott: a Boston Celtics játékosaként szerepelt az észak-amerikai profi bajnokság 2023-as nyári ligájában, majd a Los Angeles Lakersnél kapott szerződést, de pályára nem lépett. Valerio-Bodon Vincent újra szeretné megtalálni önmagát.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 09. 18:19
Valerio-Bodon Vincent nemrég még a világhírű Los Angeles Lakers mezét viselte
Valerio-Bodon Vincent nemrég még a világhírű Los Angeles Lakers mezét viselte Fotó: Facebook/Valerio-Bodon Vincent
Valerio-Bodon Vincent visszatér a Honvédba, hiszen a fővárosi egyesületben kezdett el kosárlabdázni, és ott is mutatkozott be a felnőttek között. Később 2019-ben az Atomerőmű SE-hez igazolt, majd két paksi szezont követően a DEAC-ot erősítette a 2021/2022-es idényben, legutóbb pedig a Sopron KC színeiben szerepelt Magyarországon – jelentette be a nagy hírt hivatalos oldalán a BHSE. 

Boldog Honvédosok: Fodor Márton szakmai vezető, Valerio-Bodon Vincent és Gergely István
Boldog honvédosok: Fodor Márton szakmai vezető, Valerio-Bodon Vincent és Gergely István elnök Fotó: BHSE

Az NBA közelében

A dominikai születésű, Magyarországon nevelkedett tehetség az elmúlt két esztendőben elindult megvalósítani az álmait, és el is jutott az Egyesült Államokba

A Boston Celtics játékosaként szerepelt a világ legerősebb bajnoksága, az NBA 2023-as nyári ligájában, majd a Los Angeles Lakersnél kapott szerződést, azonban a szűkített keretbe nem került be, s a G ligában szereplő South Bay Lakershez került. Később a Portland Trail Blazers fiókcsapatának, a G ligás Rip City Remixnek volt a játékosa, az NBA-szereplés nem jött össze neki.

Valerio-Bodon Vincent az előző idény hajráját az olasz élvonalbeli Pistoiánál töltötte, 5 tétmérkőzésen számítottak rá az olaszok. Idén nyáron a spanyol élvonalbeli Valenciával készült, de nem kapott szerződést.

Valerio-Bodon Vincent megtalálná önmagát

– Két hosszú, Amerikában töltött év áll mögöttem, és úgy érzem, szükségem van a lelki feltöltődésre, amihez jobb opciót, mint a nevelőegyesületem és az otthonom városa, nem tudnék választani. A Honvéd mindig is közel állt a szívemhez, és tudom, hogy nagyon jó hatással tud rám lenni az a professzionalizmus, amivel ez az egyesület rendelkezik. Az edzőről is sok pozitív dolgot hallottam szakmailag és emberileg egyaránt, és ez szintén nagyon fontos számomra. 

Tudom, hogy itt ki fogják hozni belőlem a maximumot, és egy jobb játékost és embert fognak faragni belőlem. Magamtól azt várom, hogy mindent beleadjak, és hogy újra megtaláljam önmagam. Szeretném, hogy teljes mértékben élvezni tudjam ezt a sportot, előrelépjek, fejlődjek, és hogy jobb játékossá és emberré váljak. 

Szeretnék minél hamarabb beilleszkedni a csapatba, és csatlakozni ebbe a jó rendszerbe, amit felépítettek. Szeretném a lehető legjobban segíteni a Honvédot, hogy minél több mérkőzést tudjunk megnyerni. Mindenképp hozzá szeretnék tenni ahhoz, ami már fel van építve, és ahhoz, ami még épülőben van – beszélt a céjairól a BHSE-nek nyilatkozó kosaras.

Valerio-Bodon Vincent több poszton is bevethető. A 206 cm magas kosárlabdázó már a magyar válogatottban is bemutatkozott, idén augusztusban a nemzeti csapat mind a négy vb-előselejtezőjén pályára lépett. A játékengedélye megérkezett, a Honvéd színeiben akár már most szombaton debütálhat a Kaposvár elleni idegenbeli mérkőzésen. Itthon építheti fel újra magát, s talán nem kell végleg lemondani a nagy álmáról. A magyar férfi kosárlabdázók közül Dávid Kornél az egyetlen, aki pályára lépett az NBA-ben...

