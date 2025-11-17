Az írek Szoboszlait nagyon csúnyán kinevették, pedig Cristiano Ronaldóhoz hasonlították

Sokáig nem fogjuk elfelejteni a vasárnap délután történteket. Az ír válogatott támadója, Troy Parrott mesterhármasával a magyar válogatott az utolsó pillanatokban 3-2-re kikapott a Puskás Arénában a sorsdöntő vb-selejtezőn, Marco Rossi együttese a harmadik helyen végzett az európai világbajnoki selejtezők F csoportjában, azaz nem szerepelhet a pótselejtezőben . Az átok már 40 éve tart, és most sem fog megtörni. A magyar játékosok a lefújás után érthető módon összetörtek, Szoboszlai Dominik zokogott, majd mindössze pár szavas nyilatkozatot tett a sajtónak. A közösségi médiában mégis a magyar válogatott csapatkapitánya került a mémek középpontjába – mindez minden bizonnyal az ír szurkolóknak köszönhetően.
Szoboszlai Dominik csúnya támadás áldozata lett a vb-kudarc után
Még az első félidőben történt, Varga Barnabás hatalmas gólja után – amivel 2-1-re a mieink vezettek –, hogy Szoboszlai a kamerába nézett, és a két kezével babasírást imitált. Mindezzel persze az íreknek szúrt oda, ekkor még úgy nézett ki, hogy a magyar válogatott legyőzi az íreket, és ezzel őket kiejti a vb-selejtezőn. Tudjuk, hogy mi lett a vége... A lefújás után Szoboszlai a földön terült el, majd a kispadon tört el a mécses. A közösségi médiában egyből kontraszba állítottak a két képet, ezen persze a kárörvendők – nagy többségben az írek – nevettek.
Míg egy másik poszt arra utalt, hogy csütörtökön
Cristiano Ronaldo is ezt csinálta, amikor a játékvezető kiállította őt az írek ellen. Szoboszlai nagy példaképe az ötszörös aranylabdás, de vélhetően ettől az összehasonlítástól eltekintett volna...
Szoboszlait megvédték
A Liverpool középpályása mellett viszont sokan ki is állták, nem szabad ezt sem elfelejteni. A X-en a mérkőzés utáni jelenetek miatt sokan együttérzést fejezték ki, és megvédték a csapatkapitányt. Sokan kiemelik, a hátán vitte a csapatot az egész vb-selejtezőn, így pedig még fájóbb lehetett, hogy a lefújás előtti másodpercekben kapott gólt a válogatott.
Az egyik poszt a lebonyolítás furcsaságát emelte ki. Magyarország kétszer kapott ki a selejtezősorozatban, ezzel elszállt minden esélye, mindeközben Bolivía tíz vereséggel harcban van még a vb-kijutásért...