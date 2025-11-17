Az írek Szoboszlait nagyon csúnyán kinevették, pedig Cristiano Ronaldóhoz hasonlították

Sokáig nem fogjuk elfelejteni a vasárnap délután történteket. Az ír válogatott támadója, Troy Parrott mesterhármasával a magyar válogatott az utolsó pillanatokban 3-2-re kikapott a Puskás Arénában a sorsdöntő vb-selejtezőn, Marco Rossi együttese a harmadik helyen végzett az európai világbajnoki selejtezők F csoportjában, azaz nem szerepelhet a pótselejtezőben . Az átok már 40 éve tart, és most sem fog megtörni. A magyar játékosok a lefújás után érthető módon összetörtek, Szoboszlai Dominik zokogott, majd mindössze pár szavas nyilatkozatot tett a sajtónak. A közösségi médiában mégis a magyar válogatott csapatkapitánya került a mémek középpontjába – mindez minden bizonnyal az ír szurkolóknak köszönhetően.

Szoboszlai Dominik könnyek között ment ki a csalódott szurkolókhoz az ír meccs után Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik csúnya támadás áldozata lett a vb-kudarc után

Még az első félidőben történt, Varga Barnabás hatalmas gólja után – amivel 2-1-re a mieink vezettek –, hogy Szoboszlai a kamerába nézett, és a két kezével babasírást imitált. Mindezzel persze az íreknek szúrt oda, ekkor még úgy nézett ki, hogy a magyar válogatott legyőzi az íreket, és ezzel őket kiejti a vb-selejtezőn. Tudjuk, hogy mi lett a vége... A lefújás után Szoboszlai a földön terült el, majd a kispadon tört el a mécses. A közösségi médiában egyből kontraszba állítottak a két képet, ezen persze a kárörvendők – nagy többségben az írek – nevettek.

Szoboszlai hits the same celebration as Ronaldo did and Hungary lost the Match against the same Ireland 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CEgJrzEmEH — A. (@RahmanovMessi) November 16, 2025

Míg egy másik poszt arra utalt, hogy csütörtökön

Cristiano Ronaldo is ezt csinálta, amikor a játékvezető kiállította őt az írek ellen. Szoboszlai nagy példaképe az ötszörös aranylabdás, de vélhetően ettől az összehasonlítástól eltekintett volna...

When Hungary scored their second goal in the 37th minute, Dominik Szoboszlai celebrated just like Cristiano Ronaldo did against Ireland!🇭🇺😬



But heartbreak followed as Ireland scored the winner in injury time, knocking Hungary out of World Cup contention. 💔 pic.twitter.com/VQ7WgcMlgg — Sportskeeda Football (@skworldfootball) November 16, 2025

Szoboszlait megvédték

A Liverpool középpályása mellett viszont sokan ki is állták, nem szabad ezt sem elfelejteni. A X-en a mérkőzés utáni jelenetek miatt sokan együttérzést fejezték ki, és megvédték a csapatkapitányt. Sokan kiemelik, a hátán vitte a csapatot az egész vb-selejtezőn, így pedig még fájóbb lehetett, hogy a lefújás előtti másodpercekben kapott gólt a válogatott.

Az egyik poszt a lebonyolítás furcsaságát emelte ki. Magyarország kétszer kapott ki a selejtezősorozatban, ezzel elszállt minden esélye, mindeközben Bolivía tíz vereséggel harcban van még a vb-kijutásért...