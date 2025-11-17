Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottCristiano RonaldoÍrország

Az írek Szoboszlait nagyon csúnyán kinevették, pedig Cristiano Ronaldóhoz hasonlították

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, ismét a magyar válogatott vezére volt, de hiába: Írország Troy Parrott vezérletével 3-2-re nyert a vb-selejtezőn, így az írek játszhatnak márciusban pótselejtezőt. A közösségi médiában, főként az ír szurkolók posztok százait rakták ki Szoboszlai első félidős gólöröméről, majd a lefújás utáni csalódottságról.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 6:47
A károgók egyből Szoboszlai Dominik és a válogatott bukásán nevettek
A károgók egyből Szoboszlai Dominik és a válogatott bukásán nevettek Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokáig nem fogjuk elfelejteni a vasárnap délután történteket. Az ír válogatott támadója, Troy Parrott mesterhármasával a magyar válogatott az utolsó pillanatokban 3-2-re kikapott a Puskás Arénában a sorsdöntő vb-selejtezőn, Marco Rossi együttese a harmadik helyen végzett az európai világbajnoki selejtezők F csoportjában, azaz nem szerepelhet a pótselejtezőben . Az átok már 40 éve tart, és most sem fog megtörni. A magyar játékosok a lefújás után érthető módon összetörtek, Szoboszlai Dominik zokogott, majd mindössze pár szavas nyilatkozatot tett a sajtónak. A közösségi médiában mégis a magyar válogatott csapatkapitánya került a mémek középpontjába – mindez minden bizonnyal az ír szurkolóknak köszönhetően.

Szoboszlai Dominik könnyek között ment ki a csalódott szurkolókhoz az ír meccs után
Szoboszlai Dominik könnyek között ment ki a csalódott szurkolókhoz az ír meccs után  Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik csúnya támadás áldozata lett a vb-kudarc után

Még az első félidőben történt, Varga Barnabás hatalmas gólja után – amivel 2-1-re a mieink vezettek –, hogy Szoboszlai a kamerába nézett, és a két kezével babasírást imitált. Mindezzel persze az íreknek szúrt oda, ekkor még úgy nézett ki, hogy a magyar válogatott legyőzi az íreket, és ezzel őket kiejti a vb-selejtezőn. Tudjuk, hogy mi lett a vége... A lefújás után Szoboszlai a földön terült el, majd a kispadon tört el a mécses. A közösségi médiában egyből kontraszba állítottak a két képet, ezen persze a kárörvendők – nagy többségben az írek – nevettek. 

Míg egy másik poszt arra utalt, hogy csütörtökön 

Cristiano Ronaldo is ezt csinálta, amikor a játékvezető kiállította őt az írek ellen. Szoboszlai nagy példaképe az ötszörös aranylabdás, de vélhetően ettől az összehasonlítástól eltekintett volna...

Szoboszlait megvédték

A Liverpool középpályása mellett viszont sokan ki is állták, nem szabad ezt sem elfelejteni. A X-en a mérkőzés utáni jelenetek miatt sokan együttérzést fejezték ki, és megvédték a csapatkapitányt. Sokan kiemelik, a hátán vitte a csapatot az egész vb-selejtezőn, így pedig még fájóbb lehetett, hogy a lefújás előtti másodpercekben kapott gólt a válogatott. 

Az egyik poszt a lebonyolítás furcsaságát emelte ki. Magyarország kétszer kapott ki a selejtezősorozatban, ezzel elszállt minden esélye, mindeközben Bolivía tíz vereséggel harcban van még a vb-kijutásért...

Szoboszlai Dominik legközelebb szombaton, a Nottingham Forest elleni Premier League-mérkőzésen léphet pályára, addig pedig marad a düh, csalódottság és szomorúság. 

Dibusz Dénes értékelése a lefújás után:

add-square Magyarország-Írország vb-selejtező

Robbie Keane tippje bevált, de kényes helyzetbe került az utódja miatt

Magyarország-Írország vb-selejtező 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojeleknémetországi

Tovább tart a német agónia

Vida Ákos avatarja

A mai német politika szélsőséges és értelmetlen klímaideológiával ellehetetleníti az egész német ipart és elszegényíti a lakosságot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu