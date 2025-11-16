Szoboszlai dühében majdnem kárt tett magában, aztán erőt gyűjtött a vezekléshez + videó

Szoboszlai DominikMagyarországÍrország

Erre a végkifejletre, pláne 2-1-es magyar vezetésnél senki sem számított, Írország a hosszabbítás hatodik percében szerzett góllal 3-2-re legyőzte Magyarországot a vb-selejtezők zárásaként, a mieink ezzel kiestek. Szoboszlai Dominik maga volt a világfájdalom.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 18:15
Szoboszlai Dominik mérhetetlen bánata Fotó: Mirkó István
A magyar válogatott játékosai a harmadik ír gól után összetörtek, egy emberként terültek el a gyepen. Aztán összekapták magukat, mert maradt még egy halvány reménysugár, s az utolsó támadásból sikerült helyzetig jutni. Szoboszlai Dominik úgy húsz méterről lőhetett volna, de a lábak erdejében inkább az emelést választotta, sajnos a labda már nem jutott el magyar játékosig. A 3-2-es vereség azt jelenti, hogy Marco Rossi csapata a harmadik helyen végez vb-selejtezők F csoportjában, azaz lemarad a pótselejtezőről is.

Szoboszlai Dominik erőt gyűjtött és megköszönte a buzdítást a szurkolóknak az írek ellen 3-2-re elvesztett világbajnoki selejtező után, amivel a magyar válogatott lemarad a vb-ről
Szoboszlai Dominik erőt gyűjtött és megköszönte a buzdítást a szurkolóknak az írek ellen 3-2-re elvesztett világbajnoki selejtező után, amivel a magyar válogatott lemarad a vb-ről Fotó: Mirkó István

Az igazi dráma persze a találkozó lefújása után következett.

Hogyan viselkedett Szoboszlai az írek elleni vereség után?

Szoboszlai Dominik első útja a kispadhoz vezetett, dühében kettőt-hármad izomból belevágott az esővédő plexibe. Szerencsére nem sérült meg, mert a plexit úgy tervezték, hogy ennél sokkal többet is kibírjon. A többiek vagy mozdulni sem bírtak csalódottságukban, vagy egymást vigasztalták.

Szoboszlai aztán egy percig magába roskadva ült a kispadon és a sírás kerülgette.

 

 

A magyar válogatott szurkolói nem kerestek bűnbakot

A szurkolók nem kerestek bűnbakot. A többség szótlanul gyorsan a távozás mellett döntött a Puskás Arénából. A tábor ott maradt tagjai rákezdtek a Himnuszra. Talán ez volt a jel, a játékosok megpróbálták összekapni magukat, elindultak, hogy megköszönjék a buzdítást, majd még néhány pacsit is vállaltak. Érthetően nem mentek körbe a pályán, inkább az öltöző felé vették az irányt. Utolsóként Szoboszlai hagyta el a pályát, majd még arra is erőt gyűjtött, hogy néhány szóban értékelje a mérkőzést.

Egyetértett azzal, hogy igazságtalan a futball.

A meccs utáni történések videón:

