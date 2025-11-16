Szoboszlai dühében majdnem kárt tett magában, aztán erőt gyűjtött a vezekléshez + videó

A magyar válogatott játékosai a harmadik ír gól után összetörtek, egy emberként terültek el a gyepen. Aztán összekapták magukat, mert maradt még egy halvány reménysugár, s az utolsó támadásból sikerült helyzetig jutni. Szoboszlai Dominik úgy húsz méterről lőhetett volna, de a lábak erdejében inkább az emelést választotta, sajnos a labda már nem jutott el magyar játékosig. A 3-2-es vereség azt jelenti, hogy Marco Rossi csapata a harmadik helyen végez vb-selejtezők F csoportjában, azaz lemarad a pótselejtezőről is.

Szoboszlai Dominik erőt gyűjtött és megköszönte a buzdítást a szurkolóknak az írek ellen 3-2-re elvesztett világbajnoki selejtező után, amivel a magyar válogatott lemarad a vb-ről Fotó: Mirkó István

Az igazi dráma persze a találkozó lefújása után következett.

Hogyan viselkedett Szoboszlai az írek elleni vereség után?

Szoboszlai Dominik első útja a kispadhoz vezetett, dühében kettőt-hármad izomból belevágott az esővédő plexibe. Szerencsére nem sérült meg, mert a plexit úgy tervezték, hogy ennél sokkal többet is kibírjon. A többiek vagy mozdulni sem bírtak csalódottságukban, vagy egymást vigasztalták.