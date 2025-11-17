magyar labdarúgó–válogatottír fociválogatottvb-selejtezőHalmosi Péter

Gyerekeit vigasztalta a 35-szörös válogatott futballista az írek elleni kudarc után

Halmosi Péter először járt futballmeccsen a Puskás Arénában vasárnap. Gondolta, a magyar válogatott írek elleni vb-selejtezője jó alkalom arra, hogy kivigye a gyerekeit, hiszen az idén elhunyt édesapja, Halmosi Zoltán épp az írek ellen lőtte az egyetlen gólját a magyar válogatottban 1969-ben. Az volt az utolsó tétmeccs, amelyen legyőztük az íreket. Ez vasárnap este is így maradt, pedig a 35-szörös válogatott Halmosi Péter szerint nem érdemeltünk 3-2-es vereséget.

Szalay Attila
2025. 11. 17. 4:45
A magyar válogatott padlóra került az írek elleni vb-selejtezős vereség után Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Közel volt a világbajnoki pótselejtező, a magyar válogatott vasárnap egészen a 96. percig jól állt az írek ellen, ám akkor Troy Parrott megszerezte a harmadik gólját a meccsen, Írország 3-2-es győzelmével pedig szertefoszlottak a magyar vb-álmok 2026-ra. A korábbi 35-szörös válogatott Halmosi Péter is ott volt a lelátón a Puskás Arénában, és ő is egyike volt a csaknem hatvanezer döbbent embernek a lelátón a sokkoló végjáték után.

Halmosi Péter szerint a magyar válogatott nem érdemelt vereséget az írek elleni vb-selejtezőn
Halmosi Péter szerint a magyar válogatott nem érdemelt vereséget az írek elleni vb-selejtezőn Fotó: Unger Tamás / Vaol

– Még sosem voltam meccsen a Puskás Arénában, most először jöttem ki a két gyerekemmel, akik szintén most voltak először – árulta el lapunknak a lefújás után Halmosi Péter. – Mit mondjak? Mindketten elpityeredtek a végén… Mondtam nekik, hogy én már sok mindent megéltem a pályán, volt részem nagy pofonokban a válogatottban is. Ilyen a futball.

Halmosi Péter: Én nem bántanám a magyar válogatott játékosait

Halmosi szerint nem szabad keresztre feszíteni most Szoboszlai Dominikékat, amiért nem jutottak ki a vb-re az írek elleni vereség után.

– Én nem tudom elmarasztalni a játékosokat, mindent megtettek – emelte ki. – A 80. percig a tizenegyesen kívül helyzetük sem nagyon volt az íreknek, nem volt benne a meccsben, hogy ez lesz a vége. 2-2 után persze már azt csinálták, amiben igazán jók. Én játszottam az angol másodosztályban, tudom, hogy milyen kellemetlen ez a stílus. Lövik be a labdákat középre, ütköznek, nyomnak. 

Az írek ezt világszínvonalúan csinálják, mi pedig a másik fajta futballban vagyunk jók, amit be is mutattunk. Szép gólokat lőttünk, és ha 2-1-nél rálövünk még egyet, amihez meg is voltak a helyzeteink, nem lett volna baj. A meccs összképe alapján nem érdemeltünk vereséget.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy egykori válogatott játékosként Halmosi mit szólt ahhoz, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a 93. percben kettőt is cserélt, majd pár perccel később jött a mindent eldöntő ír gól, ráadásul az egyik lemaradó magyar védő Mocsi Attila volt, aki frissen állt be.

– Nem vagyok edző, nem tudom, mi zajlott a szövetségi kapitány fejében. Én is meglepődtem kicsit a kései cserék miatt – válaszolta Halmosi. – Játékosként biztos, hogy nagyon nehéz beállni egy ilyen kiélezett meccs utolsó perceire, nem könnyű felvenni ilyenkor a ritmust. Mocsit, úgy vélem, épp azért küldhették be, mert jól fejel, erősítés lehet a bezáporozó ír labdák ellen. De kívülről nem tudom és nem is lehet megítélni, hogy mi volt a cserék pontos oka, ezt a kispadon biztosan jobban tudják a szakemberek.

Az édesapja miatt is különleges volt neki az írek elleni meccs

A magyar válogatott tétmeccsen továbbra sem tudja 1969 óta legyőzni az íreket, akkor ugyancsak a vb-selejtezőben, szintén egy novemberi mérkőzésen 4-0-ra nyertünk ellenük a régi Népstadionban. Azon a találkozón lőtte az egyetlen gólját a válogatottban az idei év elején elhunyt Halmosi Zoltán, Halmosi Péter édesapja.

– Épp a napokban beszélgettem Bene Ferivel, hiszen az ő édesapja is gólt lőtt azon az írek elleni találkozón – árulta el Halmosi Péter. – Úgy tudom, azóta nem is tudtuk legyőzni őket tétmeccsen. Még át is küldte nekem a mérkőzés krónikáját, és mondogattuk, hogy na, majd most nyerünk újra, és meglesz a vb-pótselejtező. Hát nem lett meg… 

 

add-square Magyarország-Írország vb-selejtező

Dibusz Dénes: Kit érdekel most a szülinapom?

Magyarország-Írország vb-selejtező 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekV4

Visegrád soha nem ér véget

Faggyas Sándor avatarja

Mi, magyarok érdekeltek vagyunk egy nagy közép-európai, összehangoltan működő politikai és gazdasági blokk létezésében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu