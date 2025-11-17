Gyerekeit vigasztalta a 35-szörös válogatott futballista az írek elleni kudarc után

Közel volt a világbajnoki pótselejtező, a magyar válogatott vasárnap egészen a 96. percig jól állt az írek ellen, ám akkor Troy Parrott megszerezte a harmadik gólját a meccsen, Írország 3-2-es győzelmével pedig szertefoszlottak a magyar vb-álmok 2026-ra. A korábbi 35-szörös válogatott Halmosi Péter is ott volt a lelátón a Puskás Arénában, és ő is egyike volt a csaknem hatvanezer döbbent embernek a lelátón a sokkoló végjáték után.

Halmosi Péter szerint a magyar válogatott nem érdemelt vereséget az írek elleni vb-selejtezőn Fotó: Unger Tamás / Vaol

– Még sosem voltam meccsen a Puskás Arénában, most először jöttem ki a két gyerekemmel, akik szintén most voltak először – árulta el lapunknak a lefújás után Halmosi Péter. – Mit mondjak? Mindketten elpityeredtek a végén… Mondtam nekik, hogy én már sok mindent megéltem a pályán, volt részem nagy pofonokban a válogatottban is. Ilyen a futball.

Halmosi Péter: Én nem bántanám a magyar válogatott játékosait

Halmosi szerint nem szabad keresztre feszíteni most Szoboszlai Dominikékat, amiért nem jutottak ki a vb-re az írek elleni vereség után.

– Én nem tudom elmarasztalni a játékosokat, mindent megtettek – emelte ki. – A 80. percig a tizenegyesen kívül helyzetük sem nagyon volt az íreknek, nem volt benne a meccsben, hogy ez lesz a vége. 2-2 után persze már azt csinálták, amiben igazán jók. Én játszottam az angol másodosztályban, tudom, hogy milyen kellemetlen ez a stílus. Lövik be a labdákat középre, ütköznek, nyomnak.

Az írek ezt világszínvonalúan csinálják, mi pedig a másik fajta futballban vagyunk jók, amit be is mutattunk. Szép gólokat lőttünk, és ha 2-1-nél rálövünk még egyet, amihez meg is voltak a helyzeteink, nem lett volna baj. A meccs összképe alapján nem érdemeltünk vereséget.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy egykori válogatott játékosként Halmosi mit szólt ahhoz, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány a 93. percben kettőt is cserélt, majd pár perccel később jött a mindent eldöntő ír gól, ráadásul az egyik lemaradó magyar védő Mocsi Attila volt, aki frissen állt be.

– Nem vagyok edző, nem tudom, mi zajlott a szövetségi kapitány fejében. Én is meglepődtem kicsit a kései cserék miatt – válaszolta Halmosi. – Játékosként biztos, hogy nagyon nehéz beállni egy ilyen kiélezett meccs utolsó perceire, nem könnyű felvenni ilyenkor a ritmust. Mocsit, úgy vélem, épp azért küldhették be, mert jól fejel, erősítés lehet a bezáporozó ír labdák ellen. De kívülről nem tudom és nem is lehet megítélni, hogy mi volt a cserék pontos oka, ezt a kispadon biztosan jobban tudják a szakemberek.