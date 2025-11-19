Leállt egy 21 hónapos csecsemő légzése, elernyedt és megszürkült a teste, csak egy dolog segíthetett

Rendkívüli

Ez volt életem leghosszabb fél perce – fogalmazott az édesanya.

Forrás: Facebook2025. 11. 19. 12:23
gyerek, csecsemő, nyuszi
Megerőszakolta 3 hónapos csecsemőjét és alig 2 éves kislányát egy romániai házaspár (illusztráció) Forrás: pexels
„Életemben először kellett hívjam a mentőket. A 21 hónapos kislányom lázgörcsöt kapott este” – számolt be egy édesanya élete legsötétebb napjáról az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A csecsemőnek 38,6 fokos láza volt, és bár kapott lázcsillapító szirupot, az nem maradt meg benne, így rövid időn belül 39,6-ra emelkedett a testhője. Az anya hűtőfürdőbe tette, majd azt vette észre, hogy a gyermek teste hirtelen hátrafeszül, majd rángatózni kezd. Rohant a telefonért, hogy a mentők segítségét kérje.

Pont, amikor a mentős kolléganőt kapcsolták, hirtelen leállt a kislányom légzése, szerencsére nem sok időre, és magától újra elkezdett lélegezni, de az volt életem leghosszabb fél perce, ameddig a kis szürke teste, lila szája elernyedt, és nem vett levegőt

– részletezte az édesanya, aki hozzáfűzte, a mentésirányító lélekjelenléte a vonal túloldalán nagyon sokat segített, ahogy a tanácsai is. „Nagyon hálás vagyok neki, hogy amint a csecsemő tudata kezdett visszatérni, nem tette le a telefont, hanem beszélt, nyugtatott. Sőt végig vonalban maradt, amíg a mentők be nem toppantak a lakás ajtaján.”

Kedves Judit, ha valahogy eljut Önhöz, köszönjük szépen

– üzente az édesanya a nőnek, aki végig tartotta benne a lelket. A mentősökről azt írta, szerinte a környék legkedvesebbjei mentek hozzájuk, nagyon nyugodt aurájuk volt. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
