Leállt egy 21 hónapos csecsemő légzése, elernyedt és megszürkült a teste, csak egy dolog segíthetett

„Életemben először kellett hívjam a mentőket. A 21 hónapos kislányom lázgörcsöt kapott este” – számolt be egy édesanya élete legsötétebb napjáról az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A csecsemőnek 38,6 fokos láza volt, és bár kapott lázcsillapító szirupot, az nem maradt meg benne, így rövid időn belül 39,6-ra emelkedett a testhője. Az anya hűtőfürdőbe tette, majd azt vette észre, hogy a gyermek teste hirtelen hátrafeszül, majd rángatózni kezd. Rohant a telefonért, hogy a mentők segítségét kérje.
Pont, amikor a mentős kolléganőt kapcsolták, hirtelen leállt a kislányom légzése, szerencsére nem sok időre, és magától újra elkezdett lélegezni, de az volt életem leghosszabb fél perce, ameddig a kis szürke teste, lila szája elernyedt, és nem vett levegőt
– részletezte az édesanya, aki hozzáfűzte, a mentésirányító lélekjelenléte a vonal túloldalán nagyon sokat segített, ahogy a tanácsai is. „Nagyon hálás vagyok neki, hogy amint a csecsemő tudata kezdett visszatérni, nem tette le a telefont, hanem beszélt, nyugtatott. Sőt végig vonalban maradt, amíg a mentők be nem toppantak a lakás ajtaján.”
Kedves Judit, ha valahogy eljut Önhöz, köszönjük szépen
– üzente az édesanya a nőnek, aki végig tartotta benne a lelket. A mentősökről azt írta, szerinte a környék legkedvesebbjei mentek hozzájuk, nagyon nyugodt aurájuk volt.
