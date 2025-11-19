Leállt egy 21 hónapos csecsemő légzése, elernyedt és megszürkült a teste, csak egy dolog segíthetett

„Életemben először kellett hívjam a mentőket. A 21 hónapos kislányom lázgörcsöt kapott este” – számolt be egy édesanya élete legsötétebb napjáról az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A csecsemőnek 38,6 fokos láza volt, és bár kapott lázcsillapító szirupot, az nem maradt meg benne, így rövid időn belül 39,6-ra emelkedett a testhője. Az anya hűtőfürdőbe tette, majd azt vette észre, hogy a gyermek teste hirtelen hátrafeszül, majd rángatózni kezd. Rohant a telefonért, hogy a mentők segítségét kérje.