A vád szerint egy nő bérelt ingatlanában közepes és nagy testű kutyákat tartott. Az ingatlant körülvevő drótkerítés több helyen sérült volt, így a kutyák rendszeresen kiszöktek az utcára, és rátámadtak a helyiekre. Emiatt a környék lakói, majd később a települési mezőőr is a jegyzőhöz fordult.
Hat kutya támadt rá egy kislányra Budaörsön, az édesapja nagyon találékony volt
A Pest Vármegyei Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta azzal a nővel szemben, akinek a kutyái megharaptak egy kislányt, súlyos sérüléseket okozva.
A jegyző a nővel szemben több mint egymillió forint bírságot szabott ki, és felszólította, gondoskodjon arról, hogy az állatok az utcára ne juthassanak ki.
A nő azonban semmit sem tett.
2023 februárjában egy kislány hazafelé tartott, miközben az édesapjával telefonon beszélgetett. Amint a kiszökött hat kutya észrevette a gyermeket, falkába verődtek, rátámadtak és megharapták a kislányt, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A támadásnak a kislány apukája vetett végett, aki, miután a telefonban hallotta a lánya segélykiáltásait és a kutyák ugatását, autóval a helyszínre sietett, majd dudálással elijesztette az állatokat.
A Budaörsi Járási Ügyészség vádirata alapján a Budaörsi Járásbíróság az elkövetőt gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 20 nap elzárásra ítélte, és kötelezte a felmerült bűnügyi költség viselésére.
Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért fellebbezett. A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a tragédia bekövetkezéséhez a nő súlyos fokú gondatlansága vezetett, aki többszöri figyelmeztetés és bírság kiszabása után sem tett semmit azért, hogy a kutyái ne jussanak ki az utcára. A kislány a lelki megrázkódtatáson kívül olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, amelyek nyomai egész életében látszani fognak.
Ezekre tekintettel a főügyészség hosszabb tartamú elzárás kiszabását tartja indokoltnak.
Az ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik.
Elbábozzák a demokráciát a Tisza Pártban hétfő estétől
Ma kezdődik a Tisza Párt jelöltállításának első fordulója.
Ezért jelent veszélyt a magyarokra a tiszás Simonovits András migrációs álláspontja
A közgazdász szerint a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra is a bevándorlók jelentik a megoldást.
A Telexhez érkező dollár- és eurómilliók mögött politikai támogatás állhat
Hamarosan bizonyítékok várhatóak az ellenzéki portál külföldi finanszírozásáról.
Meghalt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje
Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti.
