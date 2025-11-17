Hat kutya támadt rá egy kislányra Budaörsön, az édesapja nagyon találékony volt

A jegyző a nővel szemben több mint egymillió forint bírságot szabott ki, és felszólította, gondoskodjon arról, hogy az állatok az utcára ne juthassanak ki.

A nő azonban semmit sem tett.

2023 februárjában egy kislány hazafelé tartott, miközben az édesapjával telefonon beszélgetett. Amint a kiszökött hat kutya észrevette a gyermeket, falkába verődtek, rátámadtak és megharapták a kislányt, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A támadásnak a kislány apukája vetett végett, aki, miután a telefonban hallotta a lánya segélykiáltásait és a kutyák ugatását, autóval a helyszínre sietett, majd dudálással elijesztette az állatokat.