Hat kutya támadt rá egy kislányra Budaörsön, az édesapja nagyon találékony volt

A Pest Vármegyei Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta azzal a nővel szemben, akinek a kutyái megharaptak egy kislányt, súlyos sérüléseket okozva.

2025. 11. 17. 14:00
A vád szerint egy nő bérelt ingatlanában közepes és nagy testű kutyákat tartott. Az ingatlant körülvevő drótkerítés több helyen sérült volt, így a kutyák rendszeresen kiszöktek az utcára, és rátámadtak a helyiekre. Emiatt a környék lakói, majd később a települési mezőőr is a jegyzőhöz fordult. 

A jegyző a nővel szemben több mint egymillió forint bírságot szabott ki, és felszólította, gondoskodjon arról, hogy az állatok az utcára ne juthassanak ki. 

A nő azonban semmit sem tett.

2023 februárjában egy kislány hazafelé tartott, miközben az édesapjával telefonon beszélgetett. Amint a kiszökött hat kutya észrevette a gyermeket, falkába verődtek, rátámadtak és megharapták a kislányt, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A támadásnak a kislány apukája vetett végett, aki, miután a telefonban hallotta a lánya segélykiáltásait és a kutyák ugatását, autóval a helyszínre sietett, majd dudálással elijesztette az állatokat.

A Budaörsi Járási Ügyészség vádirata alapján a Budaörsi Járásbíróság az elkövetőt gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt 20 nap elzárásra ítélte, és kötelezte a felmerült bűnügyi költség viselésére.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért fellebbezett. A Pest Vármegyei Főügyészség álláspontja szerint a tragédia bekövetkezéséhez a nő súlyos fokú gondatlansága vezetett, aki többszöri figyelmeztetés és bírság kiszabása után sem tett semmit azért, hogy a kutyái ne jussanak ki az utcára. A kislány a lelki megrázkódtatáson kívül olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, amelyek nyomai egész életében látszani fognak. 

Ezekre tekintettel a főügyészség hosszabb tartamú elzárás kiszabását tartja indokoltnak.

Az ügy másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik.

 

