Elloptak ötven méter vasúti kábelt, leállt a közlekedés Balassagyarmatnál

A vádirat szerint a 66 éves férfi és harmincéves társa január 31-én délelőtt egy balassagyarmati vasúti átjáróból nyolc elektromos berendezés réz kábeleit egy késsel elvágta, és összesen 48 méternyi darabot ellopott belőle. Ezzel üzemképtelenné tették a fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót, a kábeleket nem sokkal később valamivel több mint hatezer forintért értékesítették.

A két férfi egy ezres híján hatvanezer forint lopási kárt, míg a vasúti berendezésekben csaknem négy és fél millió forint rongálási kárt okozott a Magyar Államvasutaknak.