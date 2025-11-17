rendőrségBalassagyarmati Járási Ügyészségkárkábel

Elloptak ötven méter vasúti kábelt, leállt a közlekedés Balassagyarmatnál

Szerény volt a profit a kárhoz képest.

Forrás: Magyarország Ügyézsége2025. 11. 17. 12:26
az egyik átvágott kábel Forrás: Magyarország Ügyészsége
Kilopott ötven méter kábelt egy vasúti átjáró berendezéséből két férfi, ezért a Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt ellenük.

A vádirat szerint a 66 éves férfi és harmincéves társa január 31-én délelőtt egy balassagyarmati vasúti átjáróból nyolc elektromos berendezés réz kábeleit egy késsel elvágta, és összesen 48 méternyi darabot ellopott belőle. Ezzel üzemképtelenné tették a fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjárót, a kábeleket nem sokkal később valamivel több mint hatezer forintért értékesítették.

A két férfi egy ezres híján hatvanezer forint lopási kárt, míg a vasúti berendezésekben csaknem négy és fél millió forint rongálási kárt okozott a Magyar Államvasutaknak.

A járási ügyészség dolog elleni erőszakkal, illetve nemesfémre elkövetett lopás és a közúti közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolta meg az elkövetőket. Az idősebb férfi terhére egy 2025. februári, kisebb értékre elkövetett lopási cselekmény is róható. Az ügyészség az indítványában az idősebb férfival szemben három év börtönbüntetés és négy év közügyektől eltiltás, társával szemben egy év tíz hónap felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.

 

