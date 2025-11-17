Nem engedélyezett összetevőt találtak egy gyermekétkészletben

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján egy hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett összetevőt (bambuszrostot) azonosítottak egy Kínából származó gyermekétkészletben. A termék Magyarországon is forgalomba került.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (UOUOROSE Kft.), a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, vagyis a megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi, egyben arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben az UOUOROSE JJ478 tételazonosítóval rendelkező termékéből vásároltak, és az még a birtokukban van, azt a továbbiakban ne használják.



