Nem engedélyezett összetevőt találtak egy gyermekétkészletben

Bambuszrostot azonosítottak egy Kínából származó gyermekétkészletben. A termék Magyarországon is forgalomba került, a hatóság figyelmezteti a vásárlókat, hogy ne használják az étkészletet.

Magyar Nemzet
2025. 11. 17. 10:09
Illusztráció Fotó: fizkes Forrás: Shutterstock
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján egy hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett összetevőt (bambuszrostot) azonosítottak egy Kínából származó gyermekétkészletben. A termék Magyarországon is forgalomba került.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (UOUOROSE Kft.), a vállalkozás a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, vagyis a megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi, egyben arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben az UOUOROSE  JJ478 tételazonosítóval rendelkező termékéből vásároltak, és az még a birtokukban van, azt a továbbiakban ne használják. 

 

 


 

