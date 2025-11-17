Bakonyi Erőmű ZrtVeolia Energia Magyarország Zrterőműbalesetmeghalt

Meghalt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje

Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 17. 13:18
Az ajkai Bakonyi Erőmű Zrt. épületegyüttese Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Elhunyt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje – közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt. hétfőn.

„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak” – áll a zrt. tájékoztatásban.

Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak, kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek mielőbbi tisztázása érdekében – fűzték hozzá. 

A Veolia Energia Magyarország Zrt. egy hete azt közölte: a csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án súlyos munkahelyi baleset történt, három dolgozó égési sérüléseket szenvedett. Közülük kettőt kórházi ellátás után hazaengedtek.

