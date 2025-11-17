Elhunyt az ajkai erőműben történt baleset egyik sérültje – közölte a Veolia Energia Magyarország Zrt. hétfőn.
Meghalt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje
Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti.
„Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kollégánk, aki a közelmúltban munkahelyi balesetet szenvedett az ajkai erőműben, a gondos orvosi ellátás ellenére vasárnap elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, szeretteinek és kollégáinak” – áll a zrt. tájékoztatásban.
Az elhunytat a cég saját halottjának tekinti, minden segítséget megad a családnak, kollégáknak ebben a nehéz helyzetben, és együttműködik a hatóságokkal a baleset körülményeinek mielőbbi tisztázása érdekében – fűzték hozzá.
További Belföld híreink
A Veolia Energia Magyarország Zrt. egy hete azt közölte: a csoporthoz tartozó Bakonyi Erőmű Zrt.-ben november 8-án súlyos munkahelyi baleset történt, három dolgozó égési sérüléseket szenvedett. Közülük kettőt kórházi ellátás után hazaengedtek.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Elbábozzák a demokráciát a Tisza Pártban hétfő estétől
Ma kezdődik a Tisza Párt jelöltállításának első fordulója.
Ezért jelent veszélyt a magyarokra a tiszás Simonovits András migrációs álláspontja
A közgazdász szerint a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra is a bevándorlók jelentik a megoldást.
Hat kutya támadt rá egy kislányra Budaörsön, az édesapja nagyon találékony volt
Rohant a helyszínre. A kutyák gazdájára súlyosabb büntetést kérnek.
A Telexhez érkező dollár- és eurómilliók mögött politikai támogatás állhat
Hamarosan bizonyítékok várhatóak az ellenzéki portál külföldi finanszírozásáról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Elbábozzák a demokráciát a Tisza Pártban hétfő estétől
Ma kezdődik a Tisza Párt jelöltállításának első fordulója.
Ezért jelent veszélyt a magyarokra a tiszás Simonovits András migrációs álláspontja
A közgazdász szerint a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra is a bevándorlók jelentik a megoldást.
Hat kutya támadt rá egy kislányra Budaörsön, az édesapja nagyon találékony volt
Rohant a helyszínre. A kutyák gazdájára súlyosabb büntetést kérnek.
A Telexhez érkező dollár- és eurómilliók mögött politikai támogatás állhat
Hamarosan bizonyítékok várhatóak az ellenzéki portál külföldi finanszírozásáról.