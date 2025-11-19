Ausztriában a földrajztankönyvben is genderpropaganda van

– Miről beszélünk, amikor genderpropagandáról és bevándorláspárti brüsszeli politikáról beszélünk? – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője egy részletet mutatott egy könyvből, és kiemelte: ilyen egy osztrák állami tankönyv 12 éves gyerekeknek, negyed órára a magyar határtól, Kismartonban.

Forrás: Facebook

Mint a frakcióvezető írta: van benne minden: gyereket nevelő meleg migránspár, pride, a transzgender és más LMBTQ-szexualitások definiálása, és persze a migráció támogatására is érzékenyítenek benne.

Mindez egy földrajzkönyvben. 12 éves gyerekeknek

– hangsúlyozta. Szentkirályi úgy folytatta: itt álljunk meg egy percre, és gondoljunk bele ebbe.

Forrás: Facebook

– Amikor a Tisza Párt programját Brüsszelből írják, oktatásért felelős „szakemberük” Csipke Józsikákról ír és a Meseország mindenkié mesekönyvet reklámozza, akkor biztosak lehetünk benne, hogy amint brüsszeli bábkormánya lesz nemzeti kormány helyett Magyarországnak, itthon is ugyanez vár ránk – hangsúlyozta.

Forrás: Facebook

– Aztán János vitéz helyett jöhet Csipke Józsika, családtámogatás helyett pedig migránskvóta.

Ez is a jövő évi választás tétje

– hangsúlyozta. Hozzátette: nyugati határainkon gender és migránsok, keleten rakéták és háború. Ilyen időkben kell igazán észnél lenni, és a béke, a stabilitás és a magyar érdekek szerint szavazni.