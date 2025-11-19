Szijjártó Péter: Egy szélsőségesen keresztényellenes liberális mainstream uralja Európát

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az üldözött keresztények helyzetével foglalkozó Red Wednesday rendezvényen először is kiemelte, hogy az emberiség jelenleg a válságok korában él, és Európa is közvetlenül szembesül a háborúk, a migráció, a terrorizmus veszélyeivel.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/KKM

Korábban ki gondolta volna, de mégiscsak így van, hogy a XXI. század első negyedében Európa szívében lassan négy éve háború dúl? Ki gondolta volna tíz évvel ezelőtt, 2015-ben, hogy még tíz év múlva is egy drámai migrációs nyomás alatt élünk, és kizárólag a magyar határőrök kiváló teljesítménye és a kerítés jelentette védelem tudja megakadályozni, hogy illegális migránsok százezrei Magyarországot ellepjék? És eközben Európában részben az illegális migráció következményeként olyan terrorfenyegetettséggel kell szembenéznünk, amire korábban nem gondoltunk. Mindezt tetézi az európai demokrácia válsága

– sorolta. – Ma az európai politikai színteret, és ezzel együtt mindent leural egy szélsőséges liberális mainstream. És ez a szélsőséges liberális mainstream egy nagyon agresszív véleményterrort üzemeltet Európában. Ha valaki nem száz százalékban fújja a liberális mainstream propagandáját, akkor azonnal megbélyegzik, azonnal kirekesztik, azonnal kiközösítik – folytatta.