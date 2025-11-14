Szijjártó Péter: Húsz katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány + videó

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Hungary Helps projektátadó ünnepségén közölte, hogy Magyarország büszke ezeréves keresztény államiságára, és ekként különös felelősséget érez az üldöztetésnek kitett keresztények iránt világszerte. Méltatta a libanoni katolikus közösséget, amelynek a szavai szerint rendkívül fontos szerepe van a helyi társadalomban, hiszen iskoláik, kórházaik és szociális intézményeik mindenki előtt nyitva állnak, vallási hovatartozástól függetlenül. Tudatta, hogy Magyarország ezért lehetőségeihez mérten hozzá is járul ezen tevékenységhez, az elmúlt években 41 projektet valósítottak meg az országban csaknem 20 millió dollár értékben, egyebek között részt vettek 63 templom újjáépítésében is.

Szijjártó Péter: Húsz katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány (Fotó: KKM / MTI)

„Most pedig történelmi jelentőségű eseményhez érkeztünk el, együttműködésben Magyarország egyik vezető HR-szolgáltató vállalata, a Prohuman, a Hungary Helps Ügynökség és a libanoni katolikus iskolák tanácsa között. És ennek keretében a legmodernebb, csúcstechnológiás oktatási eszközöket biztosítjuk csaknem háromezer diáknak húsz libanoni katolikus iskolában, több mint száz tanár kiképzésével, akik majd továbbadják a tudásukat” – jelentette be.

Hisszük, hogy az oktatás javítása szebb jövőt hoz, hozzájárul a térség hosszú távú fejlődéséhez, erősíti a társadalmi stabilitást, és – talán ez a legfontosabb – lehetővé teszi, hogy önök erősek maradjanak, és a közösségeik tovább éljenek, ahogy már évszázadok vagy még annál is régebb óta teszik

– sorolta.

„És a Maker's Red Box módszer révén biztosítjuk, hogy a katolikus iskolák tanulói a legversenyképesebb tudáshoz jussanak hozzá, és ezzel itt helyben járuljanak hozzá az ország sikeréhez” – tette hozzá. „Reméljük és hisszük, hogy mindazok a diákok, akik ebben az iskolában és Libanon katolikus iskoláiban tanulnak, előmozdítói lesznek országuk sikerének, és elősegítik a különböző hátterű közösségek békés együttélését” – fogalmazott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy emellett továbbra is évi ötven libanoni hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyarországi egyetemeken, és a program népszerűségét jól mutatja a többszörös túljelentkezés.