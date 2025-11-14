Szijjártó Péter fontos segítséget jelentett be

A világon élő keresztény közösségek, bárhol is élnek, számíthatnak Magyarországra, a magyar kormány támogatására, főleg, hogyha bajban vannak vagy üldöztetésnek vannak kitéve – erről beszélt a közösségi médiában megjelent videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Soós Lajos

A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette:

A közel-keleti keresztény közösségek sokszor szembesülnek nehézségekkel Libanonban is, ezért is támogatjuk az ottani keresztény közösségeket, a katolikus egyházat. Ma egy fontos iskolafejlesztési, oktatási programban nyújtott támogatást fogunk átadni nekik.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2025. november 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)