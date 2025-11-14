Szijjártó PéterkülügyminiszterMagyarország

Szijjártó Péter fontos segítséget jelentett be

A magyar külgazdasági és külügyminiszter kiállt a keresztények mellett. Szijjártó Péter hangsúlyozta: számíthatnak Magyarországra.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 11:26
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A világon élő keresztény közösségek, bárhol is élnek, számíthatnak Magyarországra, a magyar kormány támogatására, főleg, hogyha bajban vannak vagy üldöztetésnek vannak kitéve – erről beszélt a közösségi médiában megjelent videójában Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Procter & Gamble beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. november 13-án. Több mint 72 milliárd forintnyi beruházást hoz Gyöngyösre és Csömörre a napi fogyasztási cikkeket gyártó amerikai Procter & Gamble (Fotó: MTI/Soós Lajos)
 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: MTI/Soós Lajos

A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette: 

A közel-keleti keresztény közösségek sokszor szembesülnek nehézségekkel Libanonban is, ezért is támogatjuk az ottani keresztény közösségeket, a katolikus egyházat. Ma egy fontos iskolafejlesztési, oktatási programban nyújtott támogatást fogunk átadni nekik.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a karmelita kolostorban 2025. november 5-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.