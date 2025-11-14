Szijjártó Péter: Libanon stabilitása elengedhetetlen

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a libanoni kollégájával közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy miközben az Európai Unió az úgynevezett Európai Békekeretből finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyvervezését, amit a magyar kormány nem támogat, az ebből hazánkra eső részt, 1,5 millió eurót, azaz 600 millió forintot a libanoni fegyveres erők támogatására irányítottak át.

Szijjártó Péter szerint Libanon elengedhetetlen a régió stabilitásához. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Ennek kapcsán kifejtette: a libanoni hadsereg megerősítése az egyetlen módja annak, hogy elősegítsék az állam stabilitását, a Hezbollah leszerelési programjának előrehaladását, az Izraellel kötött tűzszünet fenntartását és meghosszabbítását, valamint az újabb háborúk megelőzését a térségben.

Majd leszögezte, hogy emellett Magyarország a régió stabilitásának megerősítésén is dolgozik, aminek két fő oka van:

az egyik, hogy ez hazánk nemzetbiztonsági érdeke is, minthogy a Közel-Kelet biztonsága és békéje szorosan összekapcsolódik Közép-Európa biztonságával és békéjével,

a másik pedig, hogy azt kívánják biztosítani, hogy a térségben is mindenki biztonságban élhessen, terrorcselekmények és külső beavatkozások nélkül.

Ehhez a szavai szerint Magyarország is hozzájárul, többek közt tizenhat katonával, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) teljesítenek szolgálatot. Szijjártó Péter ezután felszólította az EU-t és az ENSZ-t, hogy a szíriai menekülteket maradás helyett inkább arra ösztönözzék, hogy térjenek vissza a hazájukba.

Ahogy látjuk, a nemzetközi közösség örömmel fogadta Aszad elnök távozását, és Szíriát jó úton haladó országnak tekinti. De ha ez így van, akkor megszűnt az ok, amiért a szíriaiak Libanonba érkeztek

– húzta alá.

„Arra biztatjuk a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a Libanonban tartózkodó szírek hazatérését. Ez hatalmas pénzügyi teher a libanoni állam számára, s meg kell szabadítani az országot ettől a tehertől, hogy végre el tudja végezni a stabilitás és a gazdaság megerősítése érdekében szükséges reformokat” – mondta. A miniszter arról is beszámolt, hogy a szoros szövetségben lévő két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolataik felvételének 60. évfordulóját, s közölte, hogy ezt a szövetséget jelentősen meghatározzák Libanonban élő ősi keresztény közösségek, amelyek támogatása iránt a magyar kormány elkötelezett.

Aláhúzta, hogy a libanoni keresztény közösségek támogatása és a Közel-Kelet békéjének megőrzése érdekében három fontos döntést hoztak.

Az első, hogy miután 63 keresztény templom újjáépítését finanszírozták Libanonban, idén mintegy 200 millió forintot különítettek el a katolikus iskolák oktatási infrastruktúrájának a modernizálására, amely projektet délután fogják átadni – tudatta.