Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Szijjártó PéterLibanonközel-kelet

Szijjártó Péter: Libanon stabilitása elengedhetetlen

Magyarország az ukrán helyett a libanoni hadsereg megerősítésére irányítja át az Európai Békekeretből rá eső mintegy 600 millió forintot, így támogatva a közel-keleti ország stabilitását – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Bejrútban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 14:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a libanoni kollégájával közös sajtóértekezletén kiemelte, hogy miközben az Európai Unió az úgynevezett Európai Békekeretből finanszírozza az ukrán hadsereg felfegyvervezését, amit a magyar kormány nem támogat, az ebből hazánkra eső részt, 1,5 millió eurót, azaz 600 millió forintot a libanoni fegyveres erők támogatására irányítottak át.

Szijjártó Péter szerint Libanon elengedhetetlen a régió stabilitásához
Szijjártó Péter szerint Libanon elengedhetetlen a régió stabilitásához. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Ennek kapcsán kifejtette: a libanoni hadsereg megerősítése az egyetlen módja annak, hogy elősegítsék az állam stabilitását, a Hezbollah leszerelési programjának előrehaladását, az Izraellel kötött tűzszünet fenntartását és meghosszabbítását, valamint az újabb háborúk megelőzését a térségben.

Majd leszögezte, hogy emellett Magyarország a régió stabilitásának megerősítésén is dolgozik, aminek két fő oka van: 

  • az egyik, hogy ez hazánk nemzetbiztonsági érdeke is, minthogy a Közel-Kelet biztonsága és békéje szorosan összekapcsolódik Közép-Európa biztonságával és békéjével, 
  • a másik pedig, hogy azt kívánják biztosítani, hogy a térségben is mindenki biztonságban élhessen, terrorcselekmények és külső beavatkozások nélkül.

Ehhez a szavai szerint Magyarország is hozzájárul, többek közt tizenhat katonával, akik az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) teljesítenek szolgálatot. Szijjártó Péter ezután felszólította az EU-t és az ENSZ-t, hogy a szíriai menekülteket maradás helyett inkább arra ösztönözzék, hogy térjenek vissza a hazájukba.

Ahogy látjuk, a nemzetközi közösség örömmel fogadta Aszad elnök távozását, és Szíriát jó úton haladó országnak tekinti. De ha ez így van, akkor megszűnt az ok, amiért a szíriaiak Libanonba érkeztek

– húzta alá.

„Arra biztatjuk a nemzetközi közösséget, hogy támogassa a Libanonban tartózkodó szírek hazatérését. Ez hatalmas pénzügyi teher a libanoni állam számára, s meg kell szabadítani az országot ettől a tehertől, hogy végre el tudja végezni a stabilitás és a gazdaság megerősítése érdekében szükséges reformokat” – mondta. A miniszter arról is beszámolt, hogy a szoros szövetségben lévő két ország idén ünnepli a diplomáciai kapcsolataik felvételének 60. évfordulóját, s közölte, hogy ezt a szövetséget jelentősen meghatározzák Libanonban élő ősi keresztény közösségek, amelyek támogatása iránt a magyar kormány elkötelezett.

Aláhúzta, hogy a libanoni keresztény közösségek támogatása és a Közel-Kelet békéjének megőrzése érdekében három fontos döntést hoztak.

Az első, hogy miután 63 keresztény templom újjáépítését finanszírozták Libanonban, idén mintegy 200 millió forintot különítettek el a katolikus iskolák oktatási infrastruktúrájának a modernizálására, amely projektet délután fogják átadni – tudatta.

A második, hogy pénzügyi támogatást nyújtanak segítségre szoruló bejrúti keresztény családoknak is, a harmadik pedig, hogy humanitárius programokat finanszíroznak a Bekaa-völgyben – tette hozzá.

A jövőben is számíthatnak ránk. Libanont továbbra is szoros szövetségesünknek tekintjük, s úgy véljük, hogy Libanon stabilitása elengedhetetlen feltétele a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának, ami pedig Magyarországnak is alapvető nemzetbiztonsági érdeke

– mondta.

Ezért az Európai békekeretből az ukrán hadsereg felfegyverzése helyett a ránk eső részt, hatszázmillió forintot a hivatalos libanoni állami hadsereg megerősítésére fordítjuk

– fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Youssef Raggi libanoni külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu