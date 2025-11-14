Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja az Európai Bizottság újabb vámemelési javaslatát

Ma reggel a norvég kereskedelmi miniszterrel, Cecilie Myrsethtel folytatott telefonos tárgyaláson is megerősítettem, hogy Magyarország természetesen a javaslat ellen fog ma szavazni, mert a vámok és a szankciók eddig is óriási károkat okoztak az európai gazdaságnak, és nem kell több belőlük!!!