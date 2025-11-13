Szijjártó Péter csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: „Kiemelt jelentőséggel bír, hogy Európában létrejött a háború- és migrációellenes politikusok szövetsége, amelynek nagyon fontos tagja Bulgária.”
Szijjártó Péter új szövetséget jelentett be
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy Bulgária fontos tagja annak az európai szövetségnek, amely a háború és a migráció ellen lép fel. A miniszter Rumen Radev bolgár elnökkel egyeztetett a közös álláspontok megerősítéséről.
Rumen Radevvel, Bulgária elnökével a mai napon egyeztettem a közös álláspontokról
– tudatta a tárcavezető.
Borítókép: Szijjártó Péter és Rumen Radev (Forrás: Facebook)
