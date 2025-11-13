Szijjártó PéterBulgáriaRumen Radevháborúmigráció

Szijjártó Péter új szövetséget jelentett be

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy Bulgária fontos tagja annak az európai szövetségnek, amely a háború és a migráció ellen lép fel. A miniszter Rumen Radev bolgár elnökkel egyeztetett a közös álláspontok megerősítéséről.

2025. 11. 13. 13:01
Rumen Radev és Szijjártó Péter
Szijjártó Péter csütörtökön közzétett Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: „Kiemelt jelentőséggel bír, hogy Európában létrejött a háború- és migrációellenes politikusok szövetsége, amelynek nagyon fontos tagja Bulgária.”

Szijjártó Péter

Rumen Radevvel, Bulgária elnökével a mai napon egyeztettem a közös álláspontokról

– tudatta a tárcavezető.

Szijjártó Péter és Rumen Radev

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
