Kispesten robbant a bomba: új elnöke lett a Honvédnak

Hétfőn este szurkolói ankétot tartottak Kispesten, itt nagy bejelentések hangzottak el. Egy biztos: a Honvéd életében új időszámítás kezdődhet. Az elnöki posztot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tölti be.

2025. 11. 10. 19:41
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megjelent a Honvéd ankétján Fotó: KKM Forrás: MTI/KKM
Hétfőn este szurkolói ankétot tartottak a Budapest Honvédnál a Bozsik Aréna VIP termében, ahol a klub életének fontos változásairól számoltak be. Ami a legfontosabb, hogy az elnöki posztot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tölti be. Az eseményen Leisztinger Tamás tulajdonos és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megjelent. Az eseményről az NB I.hu oldal számolt be részletesen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lett a Budapest Honvéd elnöke
Új időszámítás kezdődik a Budapest Honvéd életében

Az ankéton több fontos bejelentés is elhangzott. Leisztinger Tamás elmondta, hogy a Honvéd futsalcsarnokot és egy új csapatbuszt is kap. A tulajdonos ezek mellett egy gigaberuházásról is szót ejtett. 

Kiderült, hogy Szingapúr legnagyobb cége, a Vulcan Shield Global lesz a Honvéd mezszponzora és főtámogatója. A tájékoztatón elhangzott, hogy ennek a cégnek kétszer annyi pénze van, mint az Újpestet támogató Molnak.

A szingapúri vállalat négyéves megállapodást kötött Magyarország egyik ikonikus labdarúgó klubjával. Azt is bejelentették, hogy a Bozsik Arénát is visszakapja a klub.

Garaba Imre még meg is könnyezte a változásokat
Garaba Imre még meg is könnyezte a változásokat     Fotó:  Honvéd FC

Öt főből álló elnökséget hoztak létre, ennek Szijjártó Péter mellett az olimpiai bajnok vízilabdázó, Gergely István, az egykori válogatott labdarúgó, Garaba Imre és Gajda Péter is tagja, az ötödik személy kiléte még nem ismert. Az annak idején kőkeménységéről ismert belső védő, Garaba Imre sírva beszélt arról, hogy végre először számítanak az általa képviselt régi játékosok segítségére a klubnál.
 

