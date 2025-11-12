Szijjártó PéterBrüsszelkülügyminiszterpénzorosz-ukrán háborúkorrupció

Szijjártó Péter: Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését

Miközben Brüsszel évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza az ukrán állam működését, az országban tombol a korrupció, ezért ideje megállítani ezt az őrületet, és be kell szüntetni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 22:35
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az ukrán állam működését évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza Brüsszel. Eközben Ukrajnában tombol a korrupció, nem csoda, hogy még senki nem látott pontos elszámolást az EU-tól kapott pénzek elköltéséről…” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

S mindeközben mit akar Brüsszel? Még több pénzt küldeni Ukrajnába, Zelenszkij elnöknek, akinek legszűkebb körében tártak fel a napokban egy nagy korrupciós hálózatot…

 – tette hozzá.

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet, be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését! Amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek biztosak lehetnek benne: a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába! Egy brüsszelita, Ukrajna-szövetséges kormány esetén persze más lenne a helyzet…” – fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Toót-Holló Tamás
idezojelekPintér Béla

Csúnyán eltájolta magát Pintér Béla és Társulata

Toót-Holló Tamás avatarja

Ami Szabadszálláson még „táj”, az Budapestről nézve valójában már „thai”. Ami valójában nem is vicces félreértés, hanem irgalmatlanul kínos poén. Minden képzeletet alulmúlóan gyötrelmes geg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.