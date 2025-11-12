Szijjártó Péter: Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését

„Az ukrán állam működését évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza Brüsszel. Eközben Ukrajnában tombol a korrupció, nem csoda, hogy még senki nem látott pontos elszámolást az EU-tól kapott pénzek elköltéséről…” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

S mindeközben mit akar Brüsszel? Még több pénzt küldeni Ukrajnába, Zelenszkij elnöknek, akinek legszűkebb körében tártak fel a napokban egy nagy korrupciós hálózatot…

– tette hozzá.

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet, be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését! Amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek biztosak lehetnek benne: a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába! Egy brüsszelita, Ukrajna-szövetséges kormány esetén persze más lenne a helyzet…” – fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)