A külgazdasági és külügyminiszter a forró drótján számolt be a friss megállapodásról.
Szijjártó Péter megállapodott a Mercedesszel
Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Mercedes létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten.
Megállapodtam a Mercedesszel, és egy óra múlva be is jelentjük, hogy a vállalat létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten.
A projektben magyar mérnökök fejlesztik majd a vállalat legújabb prototípusait.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
