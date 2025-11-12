Szijjártó PétermegállapodásMercedes

Szijjártó Péter megállapodott a Mercedesszel

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a Mercedes létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:40
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A külgazdasági és külügyminiszter a forró drótján számolt be a friss megállapodásról.

Szijjártó Péter (Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP)
Szijjártó Péter. Fotó: AFP

Megállapodtam a Mercedesszel, és egy óra múlva be is jelentjük, hogy a vállalat létrehozza első magyarországi kutatás-fejlesztési központját Kecskeméten.

A projektben magyar mérnökök fejlesztik majd a vállalat legújabb prototípusait.

 

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)


 

