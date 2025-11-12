Szijjártó Péter szerint vannak, akik háromszoros energiaárat akarnának + videó

Szijjártó Péter így kezdte: kibújt a szög a zsákból, előbújtak szépen lassan, mindannyian: Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt. A tárcavezető emlékeztetett: ők azok, akik vagy lesajnálják, vagy alá akarják ásni, vagy hevesen kritizálják, vagy ki akarják vizsgálni Donald Trump és Orbán Viktor személyes megállapodását. Azt is látjuk, hogy az a magyarországi párt, amely Ukrajnával szövetséges, Brüsszelt pedig kiszolgálja, mit tenne, ha kormányra kerülne. Az bizony elengedné az energiaárakat, hiszen mindazok, akik kritizálják ezt a megállapodást, azok azt akarják, hogy Magyarországon háromszorosára növekedjenek az energiaárak – hangsúlyozta a bejegyzésben.

Szijjártó Péter figyelmeztet, hogy Brüsszel, Ukrajna és a Tisza Párt is támadja Orbán Viktor és Donald Trump megállapodását, Fotó: AFP