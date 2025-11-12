Orbán ViktorSzlovéniaSzijjártó PéterVolodimir Zelenszkij

Brüsszel a washingtoni megállapodás miatt vizsgálódik, Ukrajnában a magyar vétó megkerülésén dolgoznának az európai vezetők

Míg Szlovénia és Magyarország fejlesztési programmal támogatja a határ menti térséget, Volodimir Zelenszkij a magyar energiabiztonságot fenyegeti. Brüsszel vizsgálatot indított a washingtoni megállapodás miattazonban Orbán Viktor sikerét még az ellenfelei is kénytelenek voltak elismerni – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 11. 12. 0:00
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A washingtoni csúcs sikerét és jelentőségét még Orbán Viktor legelszántabb ellenfelei is kénytelenek voltak elismerni. A szankciók alóli időkorlát nélküli mentesség, a pénzügyi védőháló, a nukleáris megállapodások egyaránt rendkívül fontosak Magyarország jövője és szuverenitása szempontjából, növelik a magyar kormány külpolitikai mozgásterét. Ilyen mélységű és tartalmú együttműködésre korábban egyetlen európai ország sem volt képes, a megállapodások nélkül pedig háromszorosára nőttek volna az energiaárak. A találkozón Donald Trump amerikai elnök ismét hangsúlyozta, hogy amennyiben lesz békecsúcs, arra Budapesten kerül majd sor, ezt pedig most Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is megerősítette

Brüsszel azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen a washingtoni megállapodás miatt
Brüsszel azonnali vizsgálatot indított Magyarország ellen a washingtoni megállapodás miatt (Fotó: AFP)

A fentiek fényében nem véletlen, hogy Brüsszel máris vizsgálatot indított a szankciók alóli mentességről szóló megállapodással kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált, az ukrán elnök fenyegető kijelentést tett a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Megtalálják a módját, hogy orosz olaj ne jusson Európába – fogalmazott az ukrán államfő.

Ukrajnában eközben az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozójára készülnek. Az illetékes tárcavezetőket az EU soros elnöki tisztét betöltő Dánia és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közösen hívta meg a nyugat-ukrajnai Lvivbe. A dokumentum szerint a találkozó célja az ukrán EU-csatlakozás elősegítése, azonban lesz még egy célja: a magyar vétó kijátszása

Szlovéniába látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A két ország kapcsolata soha nem volt olyan erős, mint most – hangsúlyozta a tárcavezető. Magyarország és Szlovénia együttműködése a nemzeti kisebbségek védelme területén példaértékű egész Európában – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter, aki egyúttal bejelentette, hogy a két ország újabb kétmillió eurós közös fejlesztési programról írt alá megállapodást a határ menti térségek támogatására. A külügyminiszter Nova Goricában az Isonzó völgyében elesett magyar katonákról is megemlékezett és köszönetet mondott Szlovéniának az itt elesett magyar katonák emlékének őrzéséért. 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekKarácsony Gergely

Karigeri és az égető teendők

Kárpáti András avatarja

A kamu-főpolgármester a szokásos módon megint semmit nem csinál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu