A washingtoni csúcs sikerét és jelentőségét még Orbán Viktor legelszántabb ellenfelei is kénytelenek voltak elismerni. A szankciók alóli időkorlát nélküli mentesség, a pénzügyi védőháló, a nukleáris megállapodások egyaránt rendkívül fontosak Magyarország jövője és szuverenitása szempontjából, növelik a magyar kormány külpolitikai mozgásterét. Ilyen mélységű és tartalmú együttműködésre korábban egyetlen európai ország sem volt képes, a megállapodások nélkül pedig háromszorosára nőttek volna az energiaárak. A találkozón Donald Trump amerikai elnök ismét hangsúlyozta, hogy amennyiben lesz békecsúcs, arra Budapesten kerül majd sor, ezt pedig most Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is megerősítette.
Brüsszel a washingtoni megállapodás miatt vizsgálódik, Ukrajnában a magyar vétó megkerülésén dolgoznának az európai vezetők
Míg Szlovénia és Magyarország fejlesztési programmal támogatja a határ menti térséget, Volodimir Zelenszkij a magyar energiabiztonságot fenyegeti. Brüsszel vizsgálatot indított a washingtoni megállapodás miattazonban Orbán Viktor sikerét még az ellenfelei is kénytelenek voltak elismerni – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
A fentiek fényében nem véletlen, hogy Brüsszel máris vizsgálatot indított a szankciók alóli mentességről szóló megállapodással kapcsolatban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is reagált, az ukrán elnök fenyegető kijelentést tett a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban. Megtalálják a módját, hogy orosz olaj ne jusson Európába – fogalmazott az ukrán államfő.
Ukrajnában eközben az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozójára készülnek. Az illetékes tárcavezetőket az EU soros elnöki tisztét betöltő Dánia és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes közösen hívta meg a nyugat-ukrajnai Lvivbe. A dokumentum szerint a találkozó célja az ukrán EU-csatlakozás elősegítése, azonban lesz még egy célja: a magyar vétó kijátszása.
Szlovéniába látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A két ország kapcsolata soha nem volt olyan erős, mint most – hangsúlyozta a tárcavezető. Magyarország és Szlovénia együttműködése a nemzeti kisebbségek védelme területén példaértékű egész Európában – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter, aki egyúttal bejelentette, hogy a két ország újabb kétmillió eurós közös fejlesztési programról írt alá megállapodást a határ menti térségek támogatására. A külügyminiszter Nova Goricában az Isonzó völgyében elesett magyar katonákról is megemlékezett és köszönetet mondott Szlovéniának az itt elesett magyar katonák emlékének őrzéséért.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Hollandia fenntartja a határellenőrzést – az illegális migráció újra feszültséget okoz
Hollandia egyike azon tíz uniós tagállamnak, melyek ideiglenesen határellenőrzést végeznek.
Egyre látványosabb Lengyelországban a patrióta fordulat
Donald Tusk miniszterelnök-helyettesét kifütyülték a nemzeti ünnepen.
Brüsszel a Tisza Párt győzelmében látja Ukrajna uniós csatlakozásának kulcsát + videó
A miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy már kész forgatókönyv van Ukrajna uniós csatlakozásáról.
„Mindenütt jó, de legjobb otthon” – így tért haza a washingtoni delegáció + videó
A tárgyalásokat követően derűs hangulatban utaztak haza a politikusok és a munkatársaik.
