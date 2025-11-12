Brüsszel a washingtoni megállapodás miatt vizsgálódik, Ukrajnában a magyar vétó megkerülésén dolgoznának az európai vezetők

Szlovéniába látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A két ország kapcsolata soha nem volt olyan erős, mint most – hangsúlyozta a tárcavezető. Magyarország és Szlovénia együttműködése a nemzeti kisebbségek védelme területén példaértékű egész Európában – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter, aki egyúttal bejelentette, hogy a két ország újabb kétmillió eurós közös fejlesztési programról írt alá megállapodást a határ menti térségek támogatására. A külügyminiszter Nova Goricában az Isonzó völgyében elesett magyar katonákról is megemlékezett és köszönetet mondott Szlovéniának az itt elesett magyar katonák emlékének őrzéséért.