EU-csúcsra készülnek Ukrajnában, a magyar vétó kijátszása lesz a főtéma

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozóját december 10-én és 11-én tartják a nyugat-ukrajnai Lviv városában – derül ki a fővárosoknak hétfőn kiküldött meghívóból. A levelet Dánia, az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöksége és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nevében közösen küldték.
Megbeszéléseink fő témája Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrelépése lesz
– áll a dokumentumban, számol be róla a Politico.
A találkozó lehetőséget ad az elért eredmények számbavételére, a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunk megerősítésére
– összegez a dokumentum, amely hangsúlyozza:
Ukrajnában tartunk egy összejövetelt, amivel világos és egységes politikai üzenetet küldünk, miszerint Ukrajna jövője az EU-n belül van.