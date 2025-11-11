EU-csúcsra készülnek Ukrajnában, a magyar vétó kijátszása lesz a főtéma

Brüsszel gyorsítósávon küldené Ukrajnát az EU-ba

Kijev 2022-ben elnyerte az EU-tagjelölti státust, és Brüsszel egyre erőteljesebben lép fel annak érdekében, hogy az ukránok mihamarabb EU-tagok lehessenek.

Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor megvétózta Ukrajna csatlakozását, amelyhez minden uniós tagország egyhangú támogatása szükséges.

Brüsszel ezért arra próbál módot találni, hogy megkerülje a magyar vétót. A minősített többségi döntéshozatal bevezetésére irányuló javaslatok nem találtak elegendő támogatásra, ezért – mint két tisztviselő a Politicónak elmondta – az a terv, hogy Ukrajna és Moldova hivatalos jóváhagyás nélkül megkezdhesse a reformok következő körének kidolgozását, amit „előrehozásnak” neveznek.

Az a cél, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg várakozás nélkül

– fogalmazott egyikük. „Aztán amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késedelem nélkül cselekedhetünk.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli reformfolyamatokról szóló kedvező jelentésre reagálva kijelentette: Ukrajna tisztességes módon, akkor válik teljes jogú taggá, amikor kiáll önmagáért, és amikor véget ér a háború.

Korábban is beszámoltunk róla, hogy Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná. A brüsszeli elit minden eszközt bevetne Ukrajna uniós csatlakozása érdekében, akár az EU alapvető szabályait is módosítva. A Politico korábban arról írt, hogy az új tagállamokat először szavazati jog nélkül vennék fel, hogy megkerüljék a vétókat.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)