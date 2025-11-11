Rendkívüli

Orbán Viktor: Amíg ott Trump az elnök, és én vagyok a miniszterelnök itt, addig marad a rezsicsökkentést szavatoló megállapodás – Kövesse nálunk élőben!

UkrajnaEU-csúcsZelenszkijorosz-ukrán háború

EU-csúcsra készülnek Ukrajnában, a magyar vétó kijátszása lesz a főtéma

A háborúpárti és ukránbarát európai politikusok jövő hónapban Lvivben találkoznak, hogy kinyilvánítsák támogatásukat az ukrán uniós csatlakozási törekvések mellett. Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozóját december 10-én és 11-én tartják. A cél Ukrajna EU-tagságának elősegítése és a magyar vétó megkerülése.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 16:04
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozóját december 10-én és 11-én tartják a nyugat-ukrajnai Lviv városában – derül ki a fővárosoknak hétfőn kiküldött meghívóból. A levelet Dánia, az Európai Unió Tanácsának jelenlegi elnöksége és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes nevében közösen küldték.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Megbeszéléseink fő témája Ukrajna EU-tagság felé vezető útján tett előrelépése lesz

 – áll a dokumentumban, számol be róla a Politico. 

A találkozó lehetőséget ad az elért eredmények számbavételére, a következő lépésekkel kapcsolatos gondolatok megosztására, valamint Ukrajna reform- és integrációs erőfeszítései iránti politikai támogatásunk megerősítésére

– összegez a dokumentum, amely hangsúlyozza:

Ukrajnában tartunk egy összejövetelt, amivel világos és egységes politikai üzenetet küldünk, miszerint Ukrajna jövője az EU-n belül van.

 

Brüsszel gyorsítósávon küldené Ukrajnát az EU-ba

Kijev 2022-ben elnyerte az EU-tagjelölti státust, és Brüsszel egyre erőteljesebben lép fel annak érdekében, hogy az ukránok mihamarabb EU-tagok lehessenek. 

Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor megvétózta Ukrajna csatlakozását, amelyhez minden uniós tagország egyhangú támogatása szükséges.

Brüsszel ezért arra próbál módot találni, hogy megkerülje a magyar vétót. A minősített többségi döntéshozatal bevezetésére irányuló javaslatok nem találtak elegendő támogatásra, ezért – mint két tisztviselő a Politicónak elmondta – az a terv, hogy Ukrajna és Moldova hivatalos jóváhagyás nélkül megkezdhesse a reformok következő körének kidolgozását, amit „előrehozásnak” neveznek.

Az a cél, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg várakozás nélkül

 – fogalmazott egyikük. „Aztán amikor Magyarországnak már nem lesz vétójoga, késedelem nélkül cselekedhetünk.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a brüsszeli reformfolyamatokról szóló kedvező jelentésre reagálva kijelentette: Ukrajna tisztességes módon, akkor válik teljes jogú taggá, amikor kiáll önmagáért, és amikor véget ér a háború.

Korábban is beszámoltunk róla, hogy Brüsszel Ukrajna kedvéért akár az EU szabályait is felrúgná. A brüsszeli elit minden eszközt bevetne Ukrajna uniós csatlakozása érdekében, akár az EU alapvető szabályait is módosítva. A Politico korábban arról írt, hogy az új tagállamokat először szavazati jog nélkül vennék fel, hogy megkerüljék a vétókat. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

