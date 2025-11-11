Szijjártó Péter: Tartozunk annyival az Isonzó völgyében elesett magyar katonák emlékének

Rámutatott, sajnos ez minden korábbinál aktuálisabb kérdés, ugyanis immár három és fél éve háború dúl a szomszédságunkban, s egész Európában egyfajta háborús pszichózis alakult ki.

És minden egyes nap, ami a szomszédunkban zajló háborúval telik, újabb eszkalációs kockázatot hoz el. Nap mint nap felsejlik a harmadik világháború kitörésének rémképe

– figyelmeztetett.

Ebben a helyzetben világossá kell tegyük, hogy nem akarunk újra háborút, és az Isonzó völgyében elesett magyar katonák emlékének tartozunk annyival, hogy világossá tesszük, hogy nem engedjük meg azt, hogy Magyarországot belerángassák egy olyan háborúba, amihez semmi köze nincsen

– húzta alá.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az Isonzó völgyében történtek máig a magyarok szívébe marnak, mert alig van olyan honfitársunk, akinek rokona, felmenője ne harcolt vagy esett volna el ezen a vidéken.

„És ugye mi egy olyan nemzet vagyunk, amely számára a történelem azt rendelte, hogy számos ilyen emlékműnél rójuk le a kegyeletünket, hiszen számos magyar esett áldozatul a hazáért vívott harcban, a hazától távol” – fogalmazott.

Az a koszorú, amelyet itt elhelyezünk, két fontos dolgot jelent a számunkra. Először is büszkék vagyunk a bátorságára, a magyar virtusára azoknak a magyar katonáknak, akik itt harcoltak. Ugyanakkor ez a megemlékezés kell, hogy szóljon a jövőnek is, és tegyük világossá, hogy mi soha nem fogjuk elfogadni azt, hogy újra háború dúljon Európa szívében

– folytatta.