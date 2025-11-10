Szijjártó PéterOrbán ViktorTrump

Szijjártó Péter: Orbán Viktor a brüsszeli ellenszéllel szemben is meg tudta védeni a magyar emberek érdekeit

A magyar miniszterelnök a brüsszeli ellenszél ellenére is meg tudta védeni a magyarok érdekeit Washingtonban – mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint aki azt sugallja, hogy a kormányfő által elért eredmények nem történtek meg vagy nem úgy történtek meg, az Magyarország rosszakarója.

Munkatársunktól
2025. 11. 10. 22:01
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor miniszterelnöknek az erős brüsszeli ellenszél dacára is sikerült megvédenie a magyar emberek érdekeit Washingtonban – hangsúlyozta egy videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek az erős brüsszeli ellenszél dacára is sikerült megvédenie a magyar emberek érdekeit Washingtonban
Szijjártó Péter szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek az erős brüsszeli ellenszél dacára is sikerült megvédenie a magyar emberek érdekeit Washingtonban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Mit jelent az elszigeteltség? A világ első számú szuperhatalmának elnöke igaz barátjának nevezte és igaz barátjaként kezeli Magyarország miniszterelnökét

– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.

Magyarország miniszterelnöke egy olyan megállapodást tudott megkötni Washingtonban, amit az Európai Unió minden eszközzel gáncsolni kívánt, de Orbán Viktor elég erős vezető, elég erős személy ahhoz, hogy az óriási brüsszeli ellenszéllel szemben is Washingtonban meg tudta védeni a magyar emberek érdekét

– mutatott rá.

Gondoljunk bele, Ursula von der Leyennel is felmosta a padlót Donald Trump. Akkor ha egy könnyű súlyú kiskakas lett volna a tárgyaló partner, ott mi történt volna? A nemzetközi politika az komoly dolog. Ott a nagyfiúk vannak a színpadon

– szögezte le Szijjártó Péter.

A külügyminiszter egy másik videóban a washingtoni tárgyalás energiapolitikai jelentőségéről beszélt.

A tét az volt, hogy karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e a háromszorosukra, vagy nem. Mert ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, és hogyha a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna

– emlékeztetett a tárcavezető.

A miniszterelnök elérte azt, hogy Magyarországon a magyar emberek karácsonyra ne a mostani energiaárak háromszorosát fizessék, hanem megmaradjanak Európa legalacsonyabb lakossági energiaárai

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Mindenki, aki ez ellen dolgozott, mindenki, aki most azt próbálja sugallani, hogy ez nem történt meg, vagy nem úgy történt meg, az igazából Magyarország ellendrukkere, rosszakarója. Olyan ez, mint szokták mondani, a sportpályán mindenkiről kiderül, hogy milyen a személyisége. Kiderült, hogy ki az, aki Magyarországért, a magyar emberekért dolgozik, és ki az, akinek annál jobb, minél rosszabb a magyar embereknek

– emelte ki a külügyminiszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRománia

Köszönjük román barátaink!

Bayer Zsolt avatarja

És köszönjük erdélyi magyar testvérünk!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu