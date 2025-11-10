Szijjártó Péter: Orbán Viktor a brüsszeli ellenszéllel szemben is meg tudta védeni a magyar emberek érdekeit

Orbán Viktor miniszterelnöknek az erős brüsszeli ellenszél dacára is sikerült megvédenie a magyar emberek érdekeit Washingtonban – hangsúlyozta egy videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Mit jelent az elszigeteltség? A világ első számú szuperhatalmának elnöke igaz barátjának nevezte és igaz barátjaként kezeli Magyarország miniszterelnökét
– hívta fel a figyelmet a külügyminiszter.
Magyarország miniszterelnöke egy olyan megállapodást tudott megkötni Washingtonban, amit az Európai Unió minden eszközzel gáncsolni kívánt, de Orbán Viktor elég erős vezető, elég erős személy ahhoz, hogy az óriási brüsszeli ellenszéllel szemben is Washingtonban meg tudta védeni a magyar emberek érdekét
– mutatott rá.
Gondoljunk bele, Ursula von der Leyennel is felmosta a padlót Donald Trump. Akkor ha egy könnyű súlyú kiskakas lett volna a tárgyaló partner, ott mi történt volna? A nemzetközi politika az komoly dolog. Ott a nagyfiúk vannak a színpadon
– szögezte le Szijjártó Péter.
A külügyminiszter egy másik videóban a washingtoni tárgyalás energiapolitikai jelentőségéről beszélt.
A tét az volt, hogy karácsonyra az energiaárak megemelkednek-e a háromszorosukra, vagy nem. Mert ha Magyarország számára is életbe léptek volna azok az energiaszankciók, amelyek az olajvásárlásra vonatkoznak, és hogyha a Török Áramlat vezeték működése ellehetetlenült volna, akkor Magyarországon karácsonyra az energiaárak minimum a háromszorosukra emelkedtek volna
– emlékeztetett a tárcavezető.