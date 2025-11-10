Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak

Azonos érdekek, azonos álláspont – ritkán zajlott olyan harmonikusan csúcstalálkozó a Fehér Házban, mint a pénteki magyar–amerikai csúcs esetében.

Akár a migráció, akár Magyarország európai elszigeteltsége volt a téma – a felek azonos állásponton voltak.

Még a legfontosabb politikai kérdésben is – az orosz–ukrán háború esetében –, ahol Trump és Orbán között láthatóan nézetkülönbség van, az amerikai elnök hidat épített a magyar kormányfő felé: az amerikai elnök mentességet biztosít Magyarországnak az Oroszország elleni olajszankciók alól.

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter szombaton a Facebookon azt írta, hogy a magyar miniszterelnök megállapodott Trumppal abban, hogy határozatlan idejű mentességet kapunk az olajszankciók alól. Orbán Viktor a találkozó után szintén azt közölte, hogy Magyarország határozatlan idejű mentességet kapott az energiaimportra vonatkozóan a Török Áramlat gázvezeték és a Barátság olajvezeték esetében. Korábban írtunk róla, hogy sorra hullanak ki a csontvázak a szekrényből, ha az orosz olaj a téma.