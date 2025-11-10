Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő rokon lelkek: az amerikai elnök baráti viszonyt ápol a magyar miniszterelnökkel, amit mi sem bizonyít jobban, mint a pénteki washingtoni tárgyalássorozat – írja a Handelsblatt. De beindultak az álhírgyárak is, Szijjártó Péter pedig üzent nekik.
Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Donald Trump amerikai elnök különleges mentességet adott Magyarországnak az orosz olajra vonatkozó szankciók alól, miután Washingtonban találkozott a két ország vezetője. A találkozó rendkívül harmonikus légkörben zajlott, Donald Trump és Orbán Viktor számos kérdésben azonos álláspontot képviselt. Máris beindultak az álhírgyárak is, Szijjártó Péter pedig üzent nekik.
Azonos érdekek, azonos álláspont – ritkán zajlott olyan harmonikusan csúcstalálkozó a Fehér Házban, mint a pénteki magyar–amerikai csúcs esetében.
Akár a migráció, akár Magyarország európai elszigeteltsége volt a téma – a felek azonos állásponton voltak.
Még a legfontosabb politikai kérdésben is – az orosz–ukrán háború esetében –, ahol Trump és Orbán között láthatóan nézetkülönbség van, az amerikai elnök hidat épített a magyar kormányfő felé: az amerikai elnök mentességet biztosít Magyarországnak az Oroszország elleni olajszankciók alól.
Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter szombaton a Facebookon azt írta, hogy a magyar miniszterelnök megállapodott Trumppal abban, hogy határozatlan idejű mentességet kapunk az olajszankciók alól. Orbán Viktor a találkozó után szintén azt közölte, hogy Magyarország határozatlan idejű mentességet kapott az energiaimportra vonatkozóan a Török Áramlat gázvezeték és a Barátság olajvezeték esetében. Korábban írtunk róla, hogy sorra hullanak ki a csontvázak a szekrényből, ha az orosz olaj a téma.
Az álhírek és a valóság
A Reuters cikke csak egyéves mentességről beszélt. Szijjártó Péter viszont a közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy
Jönnek az álhírek… Figyeljetek.
A külgazdasági és külügyminiszter helyretette az álhírgyártókat, és egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI)
Brüsszel a partvonalról nézi, ahogy Trump és Orbán diktálják a tempót
A magyar–amerikai együttműködés aranykora.
Szijjártó Péter az Igazság órájában árul el kulisszatitkokat a washingoni tárgyalásokról
A külügyminiszter beszámolt arról, amit az amerikai–magyar csúcs eredményeiről, következményeiről és kulisszatitkairól tudni érdemes.
Orbán Viktor: Nem túlzás kimondani: az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl
„Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor a Donald Trumppal folytatott tárgyalása után.
Orbán Viktor sikeréről ír a világsajtó
A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán–Trump-találkozóval.
