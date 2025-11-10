Donald TrumpWashingtonamerikai szankcióOrbán ViktorTrump-Orbán-csúcsorosz olaj

Orbán–Trump-találkozó: Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak

Donald Trump amerikai elnök különleges mentességet adott Magyarországnak az orosz olajra vonatkozó szankciók alól, miután Washingtonban találkozott a két ország vezetője. A találkozó rendkívül harmonikus légkörben zajlott, Donald Trump és Orbán Viktor számos kérdésben azonos álláspontot képviselt. Máris beindultak az álhírgyárak is, Szijjártó Péter pedig üzent nekik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 9:25
Donald Trump amerikai elnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
Donald Trump amerikai elnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Forrás: mti
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő rokon lelkek: az amerikai elnök baráti viszonyt ápol a magyar miniszterelnökkel, amit mi sem bizonyít jobban, mint a pénteki washingtoni tárgyalássorozat – írja a Handelsblatt. De beindultak az álhírgyárak is, Szijjártó Péter pedig üzent nekik.

Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Az Orbán–Trump-találkozó kapcsán Szijjártó Péter üzent az álhírgyártóknak
Fotó: MTI

Azonos érdekek, azonos álláspont – ritkán zajlott olyan harmonikusan csúcstalálkozó a Fehér Házban, mint a pénteki magyar–amerikai csúcs esetében. 

Akár a migráció, akár Magyarország európai elszigeteltsége volt a téma – a felek azonos állásponton voltak. 

Még a legfontosabb politikai kérdésben is – az orosz–ukrán háború esetében –, ahol Trump és Orbán között láthatóan nézetkülönbség van, az amerikai elnök hidat épített a magyar kormányfő felé: az amerikai elnök mentességet biztosít Magyarországnak az Oroszország elleni olajszankciók alól.

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter szombaton a Facebookon azt írta, hogy a magyar miniszterelnök megállapodott Trumppal abban, hogy határozatlan idejű mentességet kapunk az olajszankciók alól. Orbán Viktor a találkozó után szintén azt közölte, hogy Magyarország határozatlan idejű mentességet kapott az energiaimportra vonatkozóan a Török Áramlat gázvezeték és a Barátság olajvezeték esetében. Korábban írtunk róla, hogy sorra hullanak ki a csontvázak a szekrényből, ha az orosz olaj a téma. 

Az álhírek és a valóság

A Reuters cikke csak egyéves mentességről beszélt. Szijjártó Péter viszont a közösségi oldalán arra figyelmeztetett, hogy

Jönnek az álhírek… Figyeljetek.

A külgazdasági és külügyminiszter helyretette az álhírgyártókat, és egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI)

