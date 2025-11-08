Szijjártó PéterTrump-Orbán-csúcsMagyarország

Korlátlan időre kapott Magyarország mentességet a szankciók alól, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson

„Jönnek az álhírek… Figyeljetek” – írta közösségi oldalán megosztott videóbejegyzéséhez Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter helyre tette az álhírgyártókat és egyértelművé tette: a szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára.

2025. 11. 08. 16:39
Hungary's Prime Minister Viktor Orban and Foreign Affairs and Trade Minister Peter Szijjarto
A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig – emelte ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a washingtoni sajtótájékoztatón
Szijjártó Péter hozzátette:

Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, aki ott volt.

