Korlátlan időre kapott Magyarország mentességet a szankciók alól, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson

A miniszterelnök világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni, mert a miniszterelnök úr megállapodott az amerikai elnökkel, nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig – emelte ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a washingtoni sajtótájékoztatón. Fotó: MTI

Szijjártó Péter hozzátette:

Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, aki ott volt.

Borítókép: Szijjártó Péter és Orbán Viktor a washingtoni sajtótájékoztatón (Fotó: MTI)