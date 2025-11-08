Orbán ViktorOrbán-Trump-csúcsminiszterelnök

Orbán Viktor: Megcsináltuk!

Irány haza! – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzéséhez a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 14:39
A kormányfő a hazaindulás előtti pillanatról osztott meg fotót. 

Borítókép: Orbán Viktor és a magyar delegáció (Forrás: Facebook)

 

Szánthó Miklós: Megtört a baloldal narratívája Washingtonban

Bayer Zsolt
idezojelekSchiffer András

Válasz Schiffer András kérdésére

Bayer Zsolt avatarja

Megmondom, mikor lennének boldogok: ha egy woke-demokrata elnöke lenne az Egyesült Államoknak és idehaza egy libsi-bolsi miniszterelnök kötötte volna meg ezt a megállapodást.

