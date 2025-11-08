Orbán Viktor: Megcsináltuk!

A kormányfő a hazaindulás előtti pillanatról osztott meg fotót.
Borítókép: Orbán Viktor és a magyar delegáció (Forrás: Facebook)
Az Egyesült Államok elnöke kiemelte: a magyar miniszterelnök fantasztikus munkát végez.
Az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzet podcastjében hangsúlyozta: a tegnapi tárgyalás a modern kori magyar történelem egyik legkiemelkedőbb pillanata volt.
Az érkezéshez hasonlóan az amerikai vendéglátók ismét nagy konvojjal szállították a Washingtontól búcsúzó magyar delegációt.
A kolozsvári gyermekklinika főorvosára a kórház folyosóján találtak rá.
