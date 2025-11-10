Orbán ViktorWashingtonDonald Trump

Orbán Viktor győzelméről ír a Bloomberg

Már a külföldi sajtó is arról ír, hogy hazánk általános és határozatlan idejű szankciós mentességet kapott. A Blommberg szerint Orbán Viktor óriási győzelmet aratott Washingtonban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 6:40
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
A Bloomberg is hazánk általános és határozatlan időre szóló szankciók alóli mentességéről ír. A portál szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktor óriási győzelmet aratott tegnap Washingtonban. 

Orbán Viktor sikerét nemzetközi szinten is elismerik
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Magyarország „általános, határozatlan idejű mentességet” kapott az orosz olaj és földgáz vásárlására két fő vezetéken keresztül – mondta Orbán Viktor pénteken az újságíróknak a Trumppal folytatott kétoldalú megbeszélés után. Mint ismeretes hazánk teljes mentességet kapott a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték esetében, ezzel pedig ismét sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. 

A cikkben kiemelték, hogy Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetsége egyértelműen kifizetődött Magyarország számára. 

A lap szerint Orbán kihasználta ideológiai szövetségesével ápolt kapcsolatait, hogy elnyerje a kedvező elbánást. Eközben azonban Magyarország energetikai megállapodásokat is kötött az amerikai Westinghouse vállalattal nukleáris fűtőanyag szállításáról. 

A két vezető jó személyes viszonya a Fehér Házban is látszódott egyébként, miután Trump a megbeszélés előtti sajtótájékoztatón Orbán Viktort „nagyszerű vezetőnek” nevezte, aki „fantasztikus munkát végez” valamint újfent támogatásáról biztosította a közelgő választások kapcsán. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos )

