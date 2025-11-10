Orbán Viktor győzelméről ír a Bloomberg

A Bloomberg is hazánk általános és határozatlan időre szóló szankciók alóli mentességéről ír. A portál szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktor óriási győzelmet aratott tegnap Washingtonban.

Orbán Viktor sikerét nemzetközi szinten is elismerik

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Magyarország „általános, határozatlan idejű mentességet” kapott az orosz olaj és földgáz vásárlására két fő vezetéken keresztül – mondta Orbán Viktor pénteken az újságíróknak a Trumppal folytatott kétoldalú megbeszélés után. Mint ismeretes hazánk teljes mentességet kapott a Török Áramlat és a Barátság kőolajvezeték esetében, ezzel pedig ismét sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

A cikkben kiemelték, hogy Donald Trump és Orbán Viktor szoros szövetsége egyértelműen kifizetődött Magyarország számára.

A lap szerint Orbán kihasználta ideológiai szövetségesével ápolt kapcsolatait, hogy elnyerje a kedvező elbánást. Eközben azonban Magyarország energetikai megállapodásokat is kötött az amerikai Westinghouse vállalattal nukleáris fűtőanyag szállításáról.